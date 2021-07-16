‘İşten çıkarma yasaklansın’ talebi

Ay, daha fazla işsizlik olmaması, keyfi işten çıkarmaların durdurulması için sonbahar beklenmeksizin işten çıkarma yasağının yeniden getirilmesini istedi. 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle düzenlenen davette konuşan Ay, 2020 yılında istihdam edilen kişi sayısının 1 milyon 268 bin kişi azaldığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

İŞÇİ ÜCRETLERİNİN PAYI AZALDI

“Ülkemiz salgın yılı olan 2020’de yüzde 1.8 büyümüştür. Bu büyük bir başarıdır. Ancak işçi ücretlerinin gayri safi katma değerden aldığı pay, 2019’a göre 1.8 puan azalarak yüzde 33 olmuştur. İşgücüne katılımdaki gerileme nedeniyle, işsizlik oranı 2020’de yüzde 13.2’ye düşmüştür.

Ancak, istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 268 bin kişi azalmıştır. Bu azalışın yarıya yakını, fesih yasağının henüz başlamadığı Şubat 2020’den, Mart 2020 ortasına kadar olan dönemde gerçekleşmiştir. İşten çıkarmanın durdurulması ve İşsizlik Sigortası Fonu’nun devreye alınmasıyla istihdam kaybı yavaşlamış, bu önlemler etkili olmuştur. Bazı işverenler 200 bine yakın işçiyi Kod 29 gerekçe göstererek işten çıkarmıştır. İnanın bunların pek azı gerçekten iyi niyet ve ahlak kurallarını ihlaldir. Mahkemeler şimdi haksız yere işten atılan işçilerin davalarıyla dolu. İşte bu nedenle, işverenin işçisine kasıtla haksızlık yapmasına devlet daha caydırıcı cezalar vermelidir.”

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