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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 05:19 | Son Güncelleme:

İşten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021'e kadar uzatılma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

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İşten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021'e kadar uzatılma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı, 17 Mayıs'tan itibaren 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

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