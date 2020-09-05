İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne iki aylık uzatma

İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici maddeyle, iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklandı. Bu süre içinde işverene, çalışanı ücretsiz izne ayırma imkanı verildi. Daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla da, söz konusu iki düzenleme 17 Eylül’e kadar uzatıldı. Yeni Cumhurbaşkanı kararıyla uygulamanın yeni bitiş tarihi 17 Kasım’a ertelenmiş oldu. Yasal mevzuata göre ise, işten çıkarma yasağının, Cumhurbaşkanı kararıyla Temmuz 2021’e kadar uzatılması mümkün bulunuyor.

KISA ÇALIŞMA DA UZADI

Önceki hafta alınan kararlarla ise, kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği uygulaması da Eylül ve Ekim ayları için uzatılmıştı. İşkur’un verilerine göre, halen kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 milyon 710 bin 906 kişi bulunuyor. Kısa çalışmadan çıkıp normal çalışmaya geçen işyerlerine ise, temmuz ayında Meclis’ten geçen yasa kapsamında, normalleşme desteği, bir başka deyişle 3 aylık prim desteği verilmeye başlandı. Söz konusu prim desteği asgari ücret üzerinden işçi ve işveren payının İşsizlik Sifortası Fonu’ndan karşılanması şeklinde uygulanıyor.

3.6 MİLYAR TL ÖDENDİ

İşkur’un rakamlarına göre, işten çıkarma yasağı kapsamında, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara verilen nakdi ücret desteği de, 2 milyona yakın kişiye verilmiş durumda. Buna göre Temmuz ayı itibariyle toplamda 1 milyon 901 bin 212 kişi ücretsiz izin kapsamında nakdi ücret desteği aldı. Ücretsiz izin desteği olarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan verilen nakdi ücret desteği toplamı da 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 TL’ye ulaştı.