İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne 2 aylık uzatma

İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti. Ücretsiz izne çıkarılanlara ise aylık bin 420 TL ödeme yapılıyor. Kısa çalışma uygulaması ise, ay sonunda bitecek. Mart ayı başında kısa çalışma uygulamasının son kez uzatıldığı açıklanmış ve son uygulama tarihi de 31 Mart olarak açıklanmıştı. İş dünyasından ise, kısa çalışmanın da işten çıkarma yasağıyla birlikte uzatılması talepleri geliyor.

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