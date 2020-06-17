İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? İşten çıkarma yasağı uzadı mı?

Alınan ekonomik önlemler kapsamında, işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bir süredir masada olan işçi çıkarma yasağıyla ilgili beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk açıklamasında, "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz" dedi.

İŞTEN ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında işten çıkarma yasağının uzayacağını söyledi.

NTV ekranlarında konuşan Bakan Selçuk "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Pandemi başladığında en önceliğimiz vatandaşlarımızı bu süreçteki negatif etkilere karşı korumaktı. Onun için de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi adı altında bir sosyal koruma kalkanı açıkladık. Çalışma hayatında ise temel olarak fesih kısıtını koyduk ki iş gücümüzü istihdamımızı koruyabilelim. Biz biliyorduk ki bu ekonomik dönem geçtiği zaman hızlıca ekonomik toparlanmaya geçebilelim. Fesih kısıtı sebebiyle hem işlerini kaybetmelerini engelledik vatandaşlarımızın, aynı zamanda işverenlerimize de nakdi destekler sağlayarak da biz bu süreçte hem işverenlerimizi hem işçilerimizi korumayı hedefledik.

Fesih kısıtı, pandemi döneminde çalışanımızı korumak için önemli bir unsurdu. İnşallah istihdamımızı korumak için bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz.

Diğer bir konu esnek çalışma ve part time çalışma yöntemleri en önemli unsurlardan bir tanesi. Biz bu kısmi çalışmayı arttırdığımız zaman veriler gösteriyor ki, kısmi çalışma part time çalışmayla işsizlik rakamları negatif. Biz ne kadar fazla teşvik edebilirsek o kadar işsizliği azaltabileceğiz, hem kadın ve gençlerimizin istihdama katılmalarını sağlayacağız.

Belli yaş üstü nüfusumuzdan da bize talepler vardı. Pandemi sonrası çalışma hayatı çok değişti. Bizim de güncellememiz gerekiyor. Bütün nüfusumuzun bütün gruplarına dair onların çalışma hayatına kazandırılmasına yönelik çalışıyoruz. Ben bir konuyu daha açıklamak isterim. Bir diğer teşvik edici unsurumuzsa işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Araştırmalarımız gösteriyor ki genel olarak işsizlerimizin yüzde 35'i, 1 - 3 ay arasında işsiz kalıyorlar. Biz bu çalışanlarımzıı 3 ay içinde geriye döndürebilirsek kazanım sağlayacağız. 3 ay içinde geri döndükleri zaman işe; biz 3 aylık sigortaları ödeyeceğiz.