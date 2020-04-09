İşten çıkarma üç ay yasak, işsize destek, öğretmen iznine ayar

Taslağa göre, her türlü işçinin iş sözleşmesi yasa yürürlüğe girdikten sonra 3 ay süreyle feshedilemeyecek. Ancak fesih yasağı kapsamında işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilecek. Fesih yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar uzayabilecek. AK Partili kurmayları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanmaya başlanacağını belirterek, yasa öncesi yaşanan işten çıkarmalarla ilgili olarak geriye dönük bir düzenleme olup olmayacağına ise müzakereler sonunda karar vereceklerini belirtti.

DESTEĞİN DETAYLARI

15 Mart tarihinden itibaren işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan veya ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için maddi destek uygulanacak. Bu kişilere, salgın süresince her gün için 39.24 lira nakdi ücret desteği verilecek. Bu aylık 1177 liraya denk düşüyor. Verilecek nakdi ücret desteğinden yararlanma süresini 6 ay süreyle uzatmaya ise Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Cumhurbaşkanı doğal afet ve salgın hastalık gibi durumlarda, belediye ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi kesintilerini, sosyal sigorta primi ödemelerini, elektrik enerjisi borçları ve su tüketimi alacaklarını ertelemeye yetkili olacak. Bu dönemde belediyeler, sağlık ve sosyal hizmete yönelik ihtiyaçlarını doğrudan temin yöntemiyle alabilecek. Faaliyette bulunmayan işletmelerden ise yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergisi, faaliyette bulunmadıkları süre için alınmayacak.

AŞIRI FİYAT ARTIŞINA YASAK

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi haklı bir gerekçe olmaksızın bir mal veya hizmetin satış fiyatında aşırı artış yapılamayacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından fiyat artışı beklentisi veya benzeri sebeplerle mal satışından kaçınılamayacak, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak.

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

Seyahat acentaları işletme belgesi, acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredebilecek. Taslakla, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, Türkiye’de en az bir yetkili bulundurma zorunluluğu getiriliyor.

Genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşuları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde, telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim öğretim faaliyetleri nedeniyle bakanlıkça öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

TARTIŞILAN DİĞER DÜZENLEMELER

- Salgın hastalık, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir durumuna bakılmaksızın, ihtiyaç duyulan yaşlılara bakım hizmeti verilebilecek ve bakım ücreti ödemesi yapılabilecek. Bu engelliler için de geçerli olacak.

- Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik gibi mücbir sebep hallerinde de Kamu İhale Kanunu’ndan istisna olarak alım yapılabilecek.

- Olağanüstü durumlarda derneklerin bildirim ve beyannamelerinin süresinde verilmemesi durumunda idari yaptırım uygulanmayacak.

- 2020 yılı memur toplu görüşmeleri için yetkili sendika tespiti, bu yıl 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak yapılacak.

- 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla geçmiş dönemden borcu olan vatandaşlara yapılandırma hakkı getirilecek.