İşte yeni nesil monitör rehberi

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MONİTÖR seçiminde öncelikle kullanım amacınızı belirlemeniz gerekiyor. Bu monitörü oyun için mi, genel ofis işlemleri için mi yoksa profesyonel fotoğraf ya da video düzenleme işlemleri için mi kullanacaksınız? Pazarda tüm ihtiyaçları aynı anda karşılayan bir monitör bulmak oldukça zor. Bu açıdan monitör satın alımında kullanım amacı büyük önem arz ediyor. Eğer gündelik kullanıma yönelik bir monitör ihtiyacınız varsa şanslısınız. Çünkü artık en temel seviye monitör modelleriyle dahi tüm işlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz.

Eğer birden fazla pencere ile çalışmanız gerekiyorsa, burada ultra geniş açı monitörlere yönelmenizi tavsiye ediyoruz. Bu monitörler normalden daha genişler ve böylece daha fazla çalışma alanı sunuyorlar. Ayrıca eğer yazılım geliştiriyor veya web tasarımı yapıyorsanız, pivot özelliğine sahip monitörler de hayatınızı oldukça kolaylaştıracaktır. Monitör seçerken karşınıza birçok farklı boyut çıkacak. Herkesin çalışma ortamı farklı olduğundan sizlere tek bir boyut önermemiz mümkün değil. Ancak her zaman ortamınıza uyum sağlayacak en büyük monitörü tercih etmeniz mantıklı olacaktır. Ayrıca tek bir bilgisayarda birden fazla monitörü yan yana koyarak çoklu kullanım da elde edebilirsiniz.

İŞ Mİ OYUN MU?



Son yıllarda sayıları inanılmaz artan oyun monitörleri de, normal modellere oranla farkını yüksek yenileme hızları, yüksek parlaklık getiren HDR destekleri ve düşük tepki süreleri ile koyuyor. Günümüzde artık 360 Hz yenileme hızı sunan oyun monitörleri dahi bulunuyor. 360 Hz gibi yüksek yenileme hızlarından tam anlamıyla yararlanmak için çok güçlü bir bilgisayar gerekiyor. Eğer aşırı iyi bir bilgisayarınız yoksa, 1 ms tepki süresine sahip 144 Hz ile 260 Hz arası yenileme hızı sunan bir oyuncu monitörü sizi fazlasıyla memnun edecektir.

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Monitör seçiminde bir diğer önemli konu da renk doğruluğu. Profesyonel fotoğrafçı ya da video konusunda içerik üreten bir kişiyseniz, mutlaka renk doğruluğu yüksek bir monitör seçmeniz gerekiyor. Monitör seçiminde en önemli son konu ise çözünürlük. Monitör çözünürlüğü seçerken ilk olarak boyutun göz önüne alınması gerekiyor. Örneğin kullanımda pikselleri görmek istemiyorsanız, 32 inç üstü monitörlerde mutlaka 4K çözünürlüklü modelleri tercih etmeniz gerekiyor. 32 inç ve altında ise 2K ve Full HD çözünürlükler fazlasıyla yeterli oluyor.

Monitörler genelde sabit kullanıma özel donanımlar olarak biliniyor. Ancak son yıllarda taşınabilir monitörlerin sayısı da artmaya başladı. Bu genelde USB-C üzerinden bağlantı kuran modeller, özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarına odaklanıyor ve çoğunlukla yerleşik olarak bir standa ve pile sahipler. Çok hafif ve ince olan taşınabilir monitörler, standart dizüstü bilgisayar çantasında dahi taşınabiliyor.

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FARKLI BİR YAKLAŞIM

HUAWEI MateView 28.2, birçok benzerinden farklı olarak 16:9 değil 3:2 en boy oranını benimsiyor. Bu açıdan kare bir çalışma alanı getiren şık tasarımlı ürün, 4K çözünürlük sunuyor ve Huawei’nin dizüstü modellerine ve telefonlara kablosuz olarak bağlanabiliyor. Yüksek renk doğruluğu olan monitör, 1 milyardan fazla renk gösteriyor. 5.999 TL





TAŞINABİLİR VE DOKUNMATİK

16 inç boyutunda tasarlanan ViewSonic TD1655, özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarına hitap ediyor. Bir dizüstü çantasında dahi taşınabilecek yapıda olan model, Full HD çözünürlük ve dokunmatik olduğundan farklı kullanım senaryolarına adapte edilebiliyor. Ürün bağlantısını USB-C portundan yapıyor. 4.966 TL

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OYUNCULARA ÖZEL

LG 27GP83B-B, direkt olarak oyuncuları hedef alan bir monitör modeli. 1 ms tepki süresi ve 165 hz yenileme hızı ile hız konusunda kullanıcıları geride bırakmayan 27 inç QHD monitör, akıcı görüntüler sağlayan G-SYNC desteğine de sahip. 4.696 TL





KAVİSLİ OYUN MONİTÖRÜ

XIAOMI Mi Curved, 34 inç WQHD panelinde 144 hz yenileme hızı ve 4 ms tepki süresi sunuyor. Bu modelin en önemli yanları arasında kavisli olması yer alıyor. 1500R kavis ile model daha çevreleyici ve doğal bir oyun deneyimi getiriyor. Ürün akıcı görüntü için FreeSync Premium desteğini de eksik etmiyor. 5.999 TL

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PROFESYONEL TERCİH

APLLE Pro Display XDR, firmanın şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş monitör modeli. Oldukça yüksek fiyatlı bu monitör, direkt olarak üst seviye görüntü profesyonellerine hitap ediyor. 32 inç panelinde 6K çözünürlük ve tam 1.600 nit parlaklık sunan ürün, 1 milyardan fazla renk gösterebiliyor. Pro Display XDR, rekabet ettiği kendi sınıfındaki birçok rakibinden yüksek fiyatına rağmen daha uygun bir seçenek. 41.319 TL (başlangıç fiyatı)

GENEL KULLANIM İÇİN

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HP M27F, ofis ya da temel eğlence amaçları için hazırlanmış bir monitör modeli. 27 inç panelinde Full HD çözünürlük sunan ürün, 75 Hz yenileme hızı ile birçok 60 hz modelden daha akıcı ve 5 ms tepki süresiyle temel ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabiliyor. 1.899 TL



