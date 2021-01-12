İşte WhatsApp’a alternatif uygulamalar

Kullanıcılar WhatsApp’a alternatif uygulama arayışına girdi.

TELEGRAM

Kullanımı ücretsiz olan Rusya merkezli anlık mesajlaşma platformu Telegram, WhatsApp’ın en güçlü alternatiflerinden biri. WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesini zorunlu olarak kullanıcılara kabul ettirmek istemesi en çok bu uygulamaya yaradı. Yazışma dışında sesli ve görüntülü aramaya da imkan veren Telegram, aynı zamanda masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan da kullanılabiliyor.

BiP

WhatsApp’ın bir başka alternatifi ise Turkcell’in geliştirdiği BiP uygulaması. Sesli ve görüntülü aramaya izin veren uygulama, aynı şekilde grup üyeleriyle de sesli ve görüntülü görüşmeye imkan sağlıyor. Bilgisayardan da erişim sağlanabilen BiP’in Windows ve Mac için geliştirilen uygulaması bulunuyor. BiP, operatör ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açık durumda. BiP uygulamasına 3 günde 4.6 milyon yeni kullanıcı katıldı.

SIGNAL

Signal, Signal Protokolüne dayalı olarak mesajlaşma için uçtan uca şifreleme kullanıyor. Ayrıca mesajlar veya kullanıcılar hakkındaki meta verileri kaydedilmiyor. Bu uygulama, grup mesajlaşma ve sesli mesajların yanı sıra sesli ve görüntülü aramaları da destekliyor. iPhone, iPad, Mac, Windows, Linux ve Android ile de uyumlu şekilde çalışıyor. Uygulama Signal Vakfı’nın çatısı altında faaliyet gösteriyor.

İMESSAGE

Apple’ın WhatsApp’a rakip olarak tasarladığı iMessage uygulaması, son yıllarda daha çok tercih ediliyor. iPhone, iPad, Mac cihazlarda eş zamanlı olarak kullanılabilen uygulama, grup mesajlaşma, konum paylaşımı, mesaj efektleri gibi özellikler sunuyor. iMessage uçtan uca şifreleme desteğine sahip. Diğer yandan iMessage, sadece Apple cihazlarına özel bir uygulama ve Android cihazlarda çalışmıyor.

VİBER

Uzun yıllardır WhatsApp’ın bir alternatifi olan Viber, WhatsApp ve diğer popüler mesajlaşma uygulamaları gibi sesli ve görüntülü arama özelliğine sahip. 250 kişiye kadar grup açılabilirken Viber; metin mesajlarını, video ve sesli aramaları, fotoğrafları, videoları ve grup sohbetlerini konuşma uygulamalarında otomatik olarak şifreliyor. Uygulamayı bilgisayar üzerinden kullanabilmek de mümkün.

DEDİ

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen yerli uygulama Dedi, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Anlık mesajlaşma platformu olan uygulama, sesli ve görüntülü aramaya da izin veriyor. Uçtan uca şifreleme desteği de sunan Dedi, açık kaynak kodlu bir yazılım.

Grafikler: Ümit ATALAY