İşte Türkiye’nin ilk 3D beton binası

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İBB iştiraklerinden İSTON tarafından üretilen robot kollarla inşa edilen bina, belediye ofisi olarak hizmet verecek. İSTON tarafından üretilen Türkiye’nin ilk 3 boyutlu beton yazıcısı paletli yürüyen aksam da eklenince mobil hale geldi. İSTON ayrıca yazıcıda kullanılabilecek kıvamda beton hazırlayan bir mobil beton santralı da geliştirdi. 3D beton yazıcısından çıkan beton hemen kuruyup sertleştiği için kalıba ihtiyaç duyulmuyor. Betonlar üst üste eklenerek bina tamamlanmış oluyor. 3D beton yazıcısı tarafından üretilen binalarda ısı ve ses yatılımı da gerekmiyor.

İLK BİNA ÇAMLICA’YA

Beton yazıcısı sahadaki ilk imalatına Çamlıca’da başladı. Büyük Çamlıca Camisi’nin hemen yanında yapımı devam eden 10 metrekarelik bina 15 günde tamamlanacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ofis olarak hizmete girecek binayı dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İmamoğlu, “Yapının sağlamlığı, beton kalitesi C50-C60 seviyesinde. Bu da çok değerli bir kıvam. Yani şu anda bildiğimiz yapıların hiçbirinde böyle bir kıvam yok. Bu robotik kol ve yazılım bizim imalatımız. Bu betona ayrıca yurtiçi ve yurtdışından talep gelecek. Dünyanın çevre dostu yapı arayışında da bu yeni bir teknolojik adım” diye konuştu.