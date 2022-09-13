TOKİ tüm listeyi açıkladı... Sosyal konutlar, hangi şehirde, nerelere kaç adet yapılacak?

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Yüzyılın en büyük projesi olan sosyal konutlara ilişkin detaylar birer birer belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de açıkladığı proje kapsamında sosyal konutların nerelere yapılacakları belli oldu.

Türkiye'nin 81 iline yapılacak olan sosyal konutlar milyonlarca vatandaşın barınmasına imkan sağlayacak. Oldukça uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla vatandaşlara satılacak olan konutların temelleri bu yıl sonunda atılacak. İki yıl içinde tamamlanacak konutlar vasıtasıyla konutlardaki fiyat ve kira artışları da hız kesecek.

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İşte sosyal konutların yapılacakları yerler:

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