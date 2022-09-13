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TOKİ tüm listeyi açıkladı... Sosyal konutlar, hangi şehirde, nerelere kaç adet yapılacak?

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Konut#Kontenjan#İnşaat
TOKİ tüm listeyi açıkladı... Sosyal konutlar, hangi şehirde, nerelere kaç adet yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 15:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal konut projesine ilişkin yerler ve kontenjanlar belli oldu. İşte sıralı tam liste..

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Yüzyılın en büyük projesi olan sosyal konutlara ilişkin detaylar birer birer belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de açıkladığı proje kapsamında sosyal konutların nerelere yapılacakları belli oldu.

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Türkiye'nin 81 iline yapılacak olan sosyal konutlar milyonlarca vatandaşın barınmasına imkan sağlayacak. Oldukça uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla vatandaşlara satılacak olan konutların temelleri bu yıl sonunda atılacak. İki yıl içinde tamamlanacak konutlar vasıtasıyla konutlardaki fiyat ve kira artışları da hız kesecek.

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İşte sosyal konutların yapılacakları yerler:

TOKİ tüm listeyi açıkladı... Sosyal konutlar, hangi şehirde, nerelere kaç adet yapılacak

TOKİ tüm listeyi açıkladı... Sosyal konutlar, hangi şehirde, nerelere kaç adet yapılacak

Haberin Devamı

TOKİ tüm listeyi açıkladı... Sosyal konutlar, hangi şehirde, nerelere kaç adet yapılacak

TOKİ tüm listeyi açıkladı... Sosyal konutlar, hangi şehirde, nerelere kaç adet yapılacak

TOKİ tüm listeyi açıkladı... Sosyal konutlar, hangi şehirde, nerelere kaç adet yapılacak

TOKİ tüm listeyi açıkladı... Sosyal konutlar, hangi şehirde, nerelere kaç adet yapılacak

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#Sosyal Konut#Kontenjan#İnşaat

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