İşte Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar

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İlk somut yaptırımlar Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından gelirken, ABD, Japonya ve Kanada da Rusya’ya yaptırım uygulanacağını duyurdu.

PUTİN’İN YAKIN ÇEVRESİ

ABD, Rusya’nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankaları yaptırım listesine aldı. Rusya’nın dış borçları da yaptırım kapsamına girdi.

ABD Başkanı Joe Biden Putin’e yakın kişilere ve Putin’in aile üyelerine de yaptırım getireceklerini kaydetti.

ABD yaptırımları ile ilgili ayrıntıları ABD Hazine Bakanlığı açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresindeki 5 kişinin de yaptırım listesine alındığı belirtilirken, bu isimler arasında Federal Güvenlik Servisi Direktörü ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi Denis Aleksandrovich Bortnikov ile oğlu Aleksandr Vasilievich Bortnikov, PSB Üst Yöneticisi Petr Mikhailovich Fradkov ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Yardımcısı Sergei Vladilenovich Kiriyenko ile oğlu Sergei Vladilenovich Kiriyenko’nun yer aldı.

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KUZEY AKIM DURDU

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, Rus doğalgazını ülkeye taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurduklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kararı destekleyen Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, ‘askeri sektördeki’ sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Duma’nın 351 üyesi ve Donbas’ta işgaline destek veren 27 kişi hedef alındı.

BANKALAR DA LİSTEDE

İngiltere Başbakanı Johnson da, Rusya’ya yönelik ilk yaptırımlar kapsamında, Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank’ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Johnson, ayrıca Gennady Timchenko, Igor Rotenberg ve Boris Rotenberg isimli 3 varlıklı kişiye yaptırım uygulanacağın kaydetti. Japonya Başbakanı Kişida Fumio ise, Donetsk ve Luhansk’tan resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını ve bu bölgelere ticaretin askıya alınacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle ticari işlemlerin gerçekleştirilmeyeceğini söyledi. Kanada ayrıca müttefikleriyle paralel olarak Rusya’nın dış borçlarını yaptırım listesine aldı. İki devlet bankası da yaptırım listesine girdi.