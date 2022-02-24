İşte Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumRusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Kievde canlı yayında patlama sesleri Muhabirinin zor anları...Kiev'de canlı yayında patlama sesleri! Muhabirinin zor anları...#RUSYA
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Ukrayna lideri Zelenskiyden ilk açıklama Sıkıyönetim ilan edildiUkrayna lideri Zelenskiy'den ilk açıklama! Sıkıyönetim ilan edildi#Ukrayna
Bakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemezBakan Dönmez: Birkaç günlük oynama etkilemez#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Rusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı varRusya’nın kasasında para, elinde doğalgaz silahı var#Rusya
THYden açıklama Ukrayna uçuşları durdurulduTHY'den açıklama! Ukrayna uçuşları durduruldu#THY
Bakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyızBakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyız#Kültür Ve Turizm Bakanı
Putin’in ulusuna seslenişini dinlerkenPutin’in ulusuna seslenişini dinlerken#Vladimir Putin
Fenerbahçe için olay iddia Mesut Özil ayrılırsa kimse şaşırmasınFenerbahçe için olay iddia! "Mesut Özil ayrılırsa kimse şaşırmasın"#Fenerbahçe
Şehir efsanesi değil hepsi de nadir hastalıkŞehir efsanesi değil hepsi de 'nadir' hastalık#Hastalık
Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka arasında neler oluyor Ünlü oyuncu sessizliğini bozduAslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka arasında neler oluyor? Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu#Aslı Bekiroğlu
Doku ailesinin gözaltına alındığı iddiasına Emniyetten yalanlamaDoku ailesinin gözaltına alındığı iddiasına Emniyet'ten yalanlama#Gülistan Doku
Muazzez Ersoydan meslektaşlarını kızdıracak yorumMuazzez Ersoy'dan meslektaşlarını kızdıracak yorum#Muazzez Ersoy
HABERLEREkonomi Haberleri

İşte Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar

#Rusya#Yaptırım#Putin
İşte Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbas’taki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıması ve barış gücü göndermesinin ardından, Batı dünyası Rusya’ya karşı ilk etapta uygulanacak yaptırımları birbiri ardına açıkladı.

Haberin Devamı

İlk somut yaptırımlar Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından gelirken, ABD, Japonya ve Kanada da Rusya’ya yaptırım uygulanacağını duyurdu.

PUTİN’İN YAKIN ÇEVRESİ

ABD, Rusya’nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankaları yaptırım listesine aldı. Rusya’nın dış borçları da yaptırım kapsamına girdi.

ABD Başkanı Joe Biden Putin’e yakın kişilere ve Putin’in aile üyelerine de yaptırım getireceklerini kaydetti.

ABD yaptırımları ile ilgili ayrıntıları ABD Hazine Bakanlığı açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresindeki 5 kişinin de yaptırım listesine alındığı belirtilirken, bu isimler arasında Federal Güvenlik Servisi Direktörü ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi Denis Aleksandrovich Bortnikov ile oğlu Aleksandr Vasilievich Bortnikov, PSB Üst Yöneticisi Petr Mikhailovich Fradkov ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Yardımcısı Sergei Vladilenovich Kiriyenko ile oğlu Sergei Vladilenovich Kiriyenko’nun yer aldı.

Haberin Devamı

KUZEY AKIM DURDU

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, Rus doğalgazını ülkeye taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurduklarını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kararı destekleyen Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, ‘askeri sektördeki’ sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Duma’nın 351 üyesi ve Donbas’ta işgaline destek veren 27 kişi hedef alındı.

BANKALAR DA LİSTEDE

İngiltere Başbakanı Johnson da, Rusya’ya yönelik ilk yaptırımlar kapsamında, Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank’ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Johnson, ayrıca Gennady Timchenko, Igor Rotenberg ve Boris Rotenberg isimli 3 varlıklı kişiye yaptırım uygulanacağın kaydetti. Japonya Başbakanı Kişida Fumio ise, Donetsk ve Luhansk’tan resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını ve bu bölgelere ticaretin askıya alınacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle ticari işlemlerin gerçekleştirilmeyeceğini söyledi. Kanada ayrıca müttefikleriyle paralel olarak Rusya’nın dış borçlarını yaptırım listesine aldı. İki devlet bankası da yaptırım listesine girdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Yaptırım#Putin

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti