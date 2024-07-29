İşte otoda bakımın faturası... Hürriyet tüm güncel masrafları kalem kalem hesapladı

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Bir otomobil satın alabilmek kadar bakım maliyetlerini karşılayabilmek de son zamanlarda araç sahiplerini en çok ilgilendiren konular arasında yer alıyor. Çünkü, değeri artık en az 1 milyon TL’yi bulan otomobillerin bakımı için gerekli olan ürün ve hizmetlerin faturası da giderek artıyor. Biz de, Temmuz 2024 itibarıyla en çok satılan otomobiller üzerinden güncel bakım maliyetlerini çıkardık. Buna göre, son bir yılda araç bakım ücretleri ortalama yüzde 60-70 oranında artarken, bugün orta segmentte bir otomobilin ilk bakımı (20.000 km) yaklaşık 5 bin TL’yi, aynı aracın kapsamlı 120 bin kilometre bakımı 11 bin TL’yi aşıyor.

Araç bakımında en önemli kalemleri motor yağı, filtreler ve kayış setleri oluşturuyor. Bugün bir motor yağının ortalama fiyatı 1.500 TL’leri aşarken, orta kalitede ürünler göz önüne alındığında yağ filtresi 230 TL, hava filtresi 425 TL, yakıt filtresi 652 TL şeklinde sıralanıyor. İlk bakımlar için kullanılmayan ancak 120 bin km bakımında değiştirilen eksantirik kayış setinin fiyatı ise 3 bin 156 TL’ye ulaşıyor. İşçilik ücretleri ise ortalama 1.600 TL’leri buluyor.

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‘ARAÇLAR DEĞERLENDİ BAKIMA TALEP ARTTI’

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Garantili Oto Servis Marka Başkanı Turan Gürses, otomobillerde son yıllarda yaşanan yüksek fiyat ve zorlu satın alma koşullarına dikkat çekerek, “Araç sahipleri fiyatları nedeniyle ellerindeki araçların değerine çok dikkat ediyor. Bu nedenle araçların bakım, onarım, lastik, muayene gibi satış sonrası hizmetlerinde önemli bir talep artışı gözlemlemekteyiz. Diğer yandan yedek parça ve işçilik fiyatlarının yükselmesi, araç sahiplerini daha ekonomik çözümlere de yöneltiyor. Bu gelişmeler işini doğru şekilde yapan işletmeleri ön plana çıkarıyor” dedi.

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem ise, maliyet artışlarıyla ilgili olarak, “Hem lüks hem de normal segmentteki araçların araçların sahipleri, bakım fiyatları yükselmesine rağmen bakım aralıklarını uzatmıyorlar veya ertelemiyorlar. Ancak kaporta ve boyada yapılacak işlemleri maliyetlerin yüksekliğinden dolayı erteliyorlar. Geçen seneye göre bakım fiyatlarında ortalama yüzde 60-70 oranında artış görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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ELEKTRİK VE HİBRİTTE FİYATLAR DAHA UYGUN

Elektrikli ve hibrit araçlar bakım maliyetleri açısından çok daha uygun fiyatlı oluyor. Örneğin, hibrit Corolla’nın 120.000 km bakımı 4 bin 300 TL seviyelerindeyken dizel bir otomobilin 120.000 km bakımı 12 bin TL’lere ulaşıyor. Elektrikli araçlar ise bakım açısından en avantajlı araçlar olarak öne çıkıyor. Örneğin, bakım periyodu elektrikli otomobiller için ortalama 2 yıl ya da 40 bin kilometre olarak belirlenirken, içten yanmalı C-SUV bir otomobilin bakım aralığı 1 yıl ya da 15-20 bin kilometre aralığında olabiliyor. Elektrikli otomobillerin bakımları arasında yalnızca polen filtresi ve fren hidrolik sıvısı bulunuyor. Söz konusu aksamların bakım maliyeti 3-5 bin TL’leri geçmiyor.

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KALEM KALEM BAKIM FİYATLARI

Motor Yağı 1.526 TL

Karter Contası 134 TL

Yağ Filtresi 229 TL

Hava Filtresi 425 TL

Polten Filtresi 430 TL

Yakıt Filtresi 652 TL

Aksesuar Kayışı 417 TL

Eksantirik Kayış Set 3.156 TL

İşçilik Ücreti Ort. 1.637 TL

Toplam 8.606 TL

(Not: Logosuz orijinal diye tabir edilen orta kalitedeki ürünlerin fiyatlarıdır. Eksantirik kayış seti genellikle 120.000 km gibi kapsamlı bakımlarında değiştirilir.)

EN ÇOK SATILAN ARAÇLARDA BAKIM MALİYETLERİ



