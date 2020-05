İşte otellerde uygulanacak hijyen kuralları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, turizm tesislerindeki havuz çevresi ve kıyıdaki gölgelikler ile şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Misafirlerden, son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerde, varsa kronik rahatsızlıklarına ve Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla, Kovid-19'a ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli bir

şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımlandı.



Buna göre, turizm işletmeleri, faaliyetleri sırasında ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilen tedbirlere tam olarak uyacak. İşletme genelinde Kovid-19 ve hijyen kurallarını ve uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanacak. Protokol; düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada

karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenecek. Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanacak.

Genel kullanım alanlarına ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak. Misafir kabulünde Kovid-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin yazılı bilgilendirme ve tesis genelinde misafirin ve personelin kolayca görebileceği yerlerde, uygulanan ve uyulması gereken kurallara ve sosyal mesafelere ilişkin görsel bilgilendirme yapılacak. Sıra oluşabilecek her yerde sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak.

MÜŞTERİ HASTA İSE İZOLE EDİLECEK



Hastalık şüphesi gösteren misafir veya personelin belirlenmesi halinde yetkililere haber verilecek, hasta, sağlık kuruluşunca devir alınıncaya kadar

izole edilecek ve hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanacak.



Kovid-19 teşhisi konmuş ise, konaklamanın sona ermesinden sonra müşteri odası standartlara uygun malzeme ile dezenfekte edilecek ve havalandırılması sağlanacak.

MİSAFİRLERDEN KRONİK RAHATSIZLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME İSTENECEK



Konaklama tesisleri, sosyal mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede misafir kabulü yapacak. Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları yapılacak, dezenfeksiyon halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon imkanı sağlanacak. Misafirlere verilmek üzere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak. Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerde, varsa kronik rahatsızlıklarına ve Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Müşteriden mümkün olduğunca, temassız ödeme alınacak. Asansörlerin sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımına ilişkin asansör içi yer işaretleri ve yazılı bilgilendirme yapılacak.



AYNI ODADA KONAKLAYANLARDA SOSYAL MESAFE ŞARTI ARANMAYACAK



Yemek, toplantı, oturma, gösteri, oyun, pasta, konferans salonlarıyla çok amaçlı salonlar, lobi, resepsiyon, eğlence, animasyon alanları, bar, diskotek, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma, bekleme, yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler ve şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun düzenlenecek. Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel mahal kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmayacak. Tesisler içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi ve alanı gibi üniteler hizmete açılmayacak.



TUVALETLERE OTOMATİK KAPI SİSTEMİ



Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş genel kullanım alanlarının farklı yerlerinde el dezenfektanı veya antiseptiği bulundurulacak. Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek. Düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan

konularak giriş kapıları açık tutulacak. Jimnastik ve spor salonu gibi ünitelerin hizmete açılması halinde güvenli kullanımının sağlanabilmesi için rezervasyon sistemi uygulanacak, aynı anda kullanacak kişi sayısı ve süresi sınırlandırılarak, her kullanımdan sonra standartlara uygun hijyen malzemesi ile kullanım alanları ve ekipmanlar temizlenecek.



Bu alanlarda sabun, şampuan, duş jeli gibi ürünler tek kullanımlık olarak misafire sunulacak. Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri

Sağlıklı Turizm Sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak.



Plaj ve havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanımına sunulacak.



Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek. Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterecek.



SERVİS, MUTFAK PERSONELİ TARAFINDAN SUNULACAK



Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına, misafir erişimini engelleyecek şekilde bariyer yapılacak, servis, mutfak personeli tarafından sunulacak.



Genel kullanım alanlarında yer alan çay, kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçlar kaldırılarak, misafirin servis elemanı aracılığıyla hizmet alması sağlanacak.

Yemek masaları, sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra alkol bazlı ürünlerle hijyen temizliği yapılacak.



AYNI VARDİYADA AYNI PERSONEL ÇALIŞTIRILACAK

Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılacak, birlikte yaşadığı kişilerin Kovid-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınacak.

Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanacak. Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon paspasları, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacak. Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortamla temasına uygun

maske, cerrahi maske, eldiven, siperlik gibi kişisel koruyucu donanımla ile el dezenfeksiyonu sağlanacak, kullanımı izlenecek.



Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacak. Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilecek.

Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun dezenfeksiyon malzemeleriyle ve uygun sıklıkta yapılacak.



Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenecek, dezenfekte edilecek ve devamlı sıvı sabun bulundurulacak.



HER ODA İÇİN TEK KULLANIMLIK ELDİVENLE TEMİZLİK YAPILACAK



Havalandırma ve klima sisteminin ve çamaşır, bulaşık makinesi gibi diğer araç, gereç, malzeme, donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanlarının sterilizasyonu yapılacak.



Kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı, televizyon kumandası, telefon, havlu kartı, oda kartı veya anahtarı,

odalarda yer alan su ısıtıcıları, gibi elle teması yoğun olan yüzeylerin sık sık dezenfektanla temizliği yapılacak, izlenebilirlik kayıtları tutulacak. Müşteri odaları, odalarda elle temas edilen yüzeyler ve telefon, kumanda, su ısıtıcısı, kapı-pencere kolları gibi donanımlar misafirin konaklaması sona erdiğinde dezenfekte özelliği olan ürünlerle temizlenecek.

Misafir yatak odası temizliği, maske takan personel tarafından her müşteri odası için tek kullanımlık eldivenlerle yapılacak.

Kovid-19 teşhisi konan müşteri veya personel odasının havlu, nevresim, yastık ve çarşafları ayrı toplanacak ve ayrı yıkanacak.



HAVUZLARDAKİ KLOR SEVİYELERİ BELİRLENDİ



Klimaların ve havalandırma sistemlerinin filtreleri sık sık değiştirilecek. Personel kullanım alanlarına ve müşteri genel kullanım alanlarına gri renk kapaklı atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi malzemeler için olduğu belirtilecek, bu atıklar bertaraf sırasında diğer atıklarla birleştirilmeyecek.

Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın, tezgah ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli

olarak sağlanacak.



Mutfak personeli, çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanarak, ellerini düzenli olarak yıkayacak ve dezenfekte edecek.

Tesisin tamamında servis malzemeleri bulaşık makinasında yıkanacak.



Havuz suyunun, havuz ve plaj çevresinin temizliği ve hijyeni azami ölçüde sağlanacak, klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1-1,5 ppm arasında tutulacak.



Genelge, kültür ve turizm müdürlüklerin yanı sıra Türkiye Otelciler Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine de gönderildi.