İşte öncelikli 4 gündem... Murat Kurum bir yıl aradan sonra yeniden görevde

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Murat Kurum, yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden bakan... Mehmet Özhaseki’nin sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktığını açıklamasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yeniden Murat Kurum getirildi. Görev süresinde deprem, sel, yangın gibi birçok afetle mücadelede önemli adımlar atan Kurum’u bugün de zorlu bir gündem bekliyor. İşte öne çıkan başlıklar...

DEPREM KONUTLARI

6 Şubat felaketinin üzerinden yaklaşık 1.5 yıl geçti. Depremin yaşandığı dönem ekibiyle sahadan ayrılmayan, projelerin temelini atan Kurum, şimdi de tüm afet konutlarını tamamlamak için sıkı bir çalışma yürütecek. Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre; depremden etkilenen 11 şehirde 451 bin 297 bağımsız bölümün yapımı sürüyor. Depremin birinci yılında 76 bin 624 konut hak sahiplerine teslim edilirken, sene sonuna kadar bu sayı 200 bin olacak ve 2025’in sonuna doğru tüm afet konutları tamamlanacak. Tabi süreç konutlarla da sınırlı değil. Hedef; altyapısı, okulu, hastaneleri, sosyal alanları ile 11 şehri yeniden ayağa kaldırmak olacak.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM

Yaşanan deprem felaketi tek çözümün dönüşüm olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle uzmanların işaret ettiği İstanbul’da kaybedecek zaman yok. 1.5 milyon riskli, 600 bin çok riskli konut bulunan şehirde deprem dahi olmadan yıkılan binalar hızlı hareket edilmesi gerektiğini gösteriyor. Geçmiş dönemde İstanbul’da önemli dönüşüm projelerine imza atan Kurum, yapım maliyetinin yarısını kamunun karşıladığı ‘yarısı bizden’ kampanyasını da başlatan isim olmuştu. Şimdi bu kampanyanın daha geniş kitlelere yayılması ve gerekirse ek desteklerin devreye girmesi ile dönüşümün hızlanması bekleniyor.

SOSYAL KONUT VE KİRA

Türkiye’de ev sahipliği oranı giderek düşüyor. Bu da kira krizini tetikliyor. Yüzbinlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ son dönemde tüm enerji ve birikimini deprem bölgesine aktarıyor. Buradaki çalışmaların tamamlanması ile sosyal konut projelerine odaklanılması bekleniyor. Yapılan projelere gelen başvurular vatandaşın bu alandaki talebinin en net göstergesi. En son iki yıl önce açıklanan 250 bin sosyal konuta, 5 milyonu aşkın başvuru olmuştu...

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Tüketici, geçmiş yıllarda olduğu gibi ilk evini alacaklara özel kampanyalar beklerken, yatırımcılar da gelen kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor.

TOKİ’nin yanında özel sektör işbirliğiyle ‘erişilebilir konut’ üretilmesi ve dar gelirliler için ‘sosyal kiralık evler’ de Kurum’dan beklentiler arasında.

ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Kurum’un gündeminde sadece konut üretimi olmayacak. Artan sıcaklık, kuraklıklar, yangınlar ve seller iklim krizinin en somut göstergeleri. İklim Şurası, Sıfır Atık Hareketi gibi projelerde imzası bulunan Kurum, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı olarak da iklim kriziyle mücadelede yol haritası niteliğinde çalışmalara imza attı. Kurum’un yeni görev döneminde beklenen adım ise ‘İklim Kanunu’. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerle yapılan çalışmalarda kapsamlı bir kanun taslağı hazırlandığı biliniyor. Şimdi bu kanun ve beraberinde atılacak samut adımlar bekleniyor.