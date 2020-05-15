İşte normalleşmenin işverene faturası

Kapılarını yeniden üretime açan fabrikaların ‘kontrollü dönemde’ çalışan başına günde ortalama 4 maske ve 2 eldiven, 10 günde bir siperlik kullanması gerekecek. Havalandırma sistemlerine UV filtreleri, izolasyon odaları, servis sayılarının artırılması da yapılması gereken yatırımlar arasında bulunuyor. Tüm bunlar bin kişilik bir tesiste yıllık ortalama 31.9 milyon TL’lik ek yatırım ve harcamayı beraberinde getirecek.

REVİRDEN SERVİSE

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, ‘çalışma dünyasının yeni normlarını’ ve bu normlara uyulması için atılacak adımların maliyetlerini raporlaştırdı. Çalışmaya göre, yeni dönemdeki üretimin önemli unsurlarından biri, sterilizasyona bağlı operasyonel faaliyetler olacak. Ortam dezenfektanı bu işlemlerin başında gelecek. Dezenfektan çalışmalarının en üst düzeye çıkarılmasyla, kişi başı ayda ortalama 78.8 TL’lik ek bir maliyetin çıkacağı hesaplanıyor. Çalışan başına 10 günde bir adet siperlik kullanılmasının aylık maliyeti ise 50.6 TL olarak tahmin ediliyor. Çalışan başına günde ortalama 4 adet maske ve 2 adet eldiven kullanılmasıyla, ayda kişi başı 103.4 TL’lik maske ve eldiven harcaması olacak. Servislerin yarım kapasiteyle çalıştırılması ise ayda kişi başına 600 TL’lik maliyet artışına neden olacak. Temizlik ekibi ve revir malzemelerinde de artışlar söz konusu olacak. Tüm bunların bin kişilik bir işletmeye yıllık maliyeti ise 31.2 milyon TL’ye ulaşacak.

YEMEKHANELERE PARAVAN

İşletmelerin yeni yatırımlar yapması da gerekecek. Buna göre kurulacak olan termal kamera sistemleri, bin kişi için ortalama yıllık 150 bin liralık yatırım maliyetini beraberinde getirecek. Yemekhane paravanlarının da ayda bir değişmesi gerekeceği için çalışan başına yıllık 432 bin TL’lik harcama yapılacak. İzolasyon odası ve havalandırma sistemlerinin UV filtresi revizyonu da gerekecek. Tüm bu yatırımlar için gereken tutar ise 671 bin TL olacak.