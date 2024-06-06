İşte Kurban Bayramı’nda 5 gece konaklama fiyatları... 2.5 Milyon kişi tatile çıkıyor

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Tatilci en çok Antalya, Alanya, Kemer, Side ve Bodrum’u tercih ediyor. Tatilseverler en çok her şey dahil otellere talep gösterirken bungalovlar, apart oteller ve pansiyonlar için de aramalar yapıyor.

DOLULUK YÜZDE 80

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması tatil rezervasyonlarını daha da hareketlendirdi. Kurban Bayramı döneminde 2.5 milyonun üzerinde kişinin turizm hareketlerine katılımını bekliyoruz. Yurtiçi satışlarda bu yıl geçen yıla göre artış olduğu görülüyor. Özellikle deniz tatili planlayan aileler için bayramın okulların kapanmasına denk gelmesi önemli bir fırsat sunuyor. Yurtiçinde Bodrum, Kemer, Marmaris, Side, Belek, Alanya, Çeşme tercih ediliyor. Antalya ve Ege’deki otel dolulukları şimdiden yüzde 80’leri buldu. Kültür turu rezervasyonlarında da geçen yılki bayram rezervasyonlarına göre bu yıl yüzde 40’ları aşan bir artış söz konusu” dedi.

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11 BİN TL’YE DE VAR 500 BİN TL’YE DE

Biz de 9 günlük tatil dönemi için bölge bölge konaklama fiyatlarını araştırdık. Online rezervasyon yapılabilen internet sitelerinden derlediğimiz bilgilere göre, bayramda tatil bölgelerinde uygun fiyatlı 5 gecelik konaklama 2 kişi 1 çocuk için 11 liradan başlıyor. En lüks otellerde ise bu fiyatlar 500 bin lirayı aşıyor. İşte bayramda konaklama fiyatları:

- Antalya’da 5 gecelik konaklama 2 kişi 1 çocuk için ortalama 11 bin liradan başlıyor. Denize sıfır seçenekli bir otelde kalınmak istenirse de ortalama konaklama 25 bin liradan başlıyor. Antalya’da ultra lüks otelde 5 gece konaklamak ise 500 bin lirayı aşıyor.

- Bodrum’da 2 kişi 1 çocuk için en uygun 5 gecelik konaklama apart otellerde öne çıkıyor ve fiyatlar ortalama 14 bin liradan başlıyor. Orta segment bir otelde fiyatlar ortalama 25 bin liradan başlarken, 5 yıldızlı en pahalı otelde ise fiyat 350 bin lirayı buluyor.

- Marmaris’te ise 2 kişi 1 çocuk için 5 gece konaklama ortalama 14 bin liradan başlıyor. En lüks otelde konaklamak için ise 340 bin lira isteniyor. Ayrıca oda kahvaltı seçeneği ile 2 kişi 5 gece için ortalama 30 bin liraya butik oteller bulunuyor.

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- Çeşme’de en uygun fiyatlı pansiyon 2 kişi 1 çocuk için 17 bin 500 liradan başlıyor. Bölgenin en pahalı oteli ise 168 bin lira talep ediyor.

- Fethiye’de 5 gece konaklama 14 bin liradan başlıyor, 300 bin lirayı aşıyor.

- Mersin’de ise oteller 5 gece için 14 bin liradan başlıyor, lüks otellerde fiyatlar ortalama 60 bin lira bandında.

İLK TERCİH ANTALYA

NEREDEKAL.COM’un verilerine göre, Kurban Bayramı dönemi için tatil aramalarında yüzde 132’lik bir artış oldu. Tatilseverler en çok Antalya için arama gerçekleştirdi. Antalya bölgesinde ise en çok Kemer ve Alanya için arama yapıldı. Tatilseverlerin yüzde 23.4’ü 3 gece, yüzde 37.2’ si ise 4 gece ve üzeri konaklamayı tercih ediyor. Neredekal.com CEO’su Gökhan Sivrikaya, “Antalya’da çok sayıda farklı konaklama alternatifi sunan işletme bulunuyor. Örneğin Antalya’da 4 kişilik bir aile günlük minimum 2 bin 500 TL, en yüksek ise 120 bin TL’ye konaklıyor. Daha da uygun fiyatlı tatil yapmak isteyenler ise Mersin’i tercih ediyor” dedi.

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REZERVASYONLAR YÜZDE 59 ARTTI

TATILBUDUR CEO’su Onur Otruş, “Kurban Bayramı rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 59 oranında arttığını görüyoruz. Bu sene bayram için tatil yeri arayışı erken başladı. Ortalama 35-40 gün önceden rezervasyonların tamamladığını söyleyebiliriz” dedi. TatilBudur’un verilerine göre, bu sene de rotayı Ege ve Akdeniz’e çeviren tatilcilerin ilk tercihi yüzde 20 oranıyla Alanya olurken, yüzde 18 ile Side ikinci, yüzde 16 ile Kemer üçüncü oldu. Bodrum ise dördüncü sırada yer aldı.