İşte kripto taslağı

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KRİPTO piyasasına düzenleme getirecek yasa için çalışmalar hızlandı. Sektör temsilcilerine görüş için gönderilen taslağa göre, izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Kripto varlık alım-satım ve transfer işlemlerini kurul tarafından yetkilendirilmemiş kuruluşlarda yapanlara da 20 bin liradan az olmamak üzere işlem tutarı kadar ceza verilebilecek. Kripto para sektörünün üzerinde tartıştığı Sermaye Piyasası Kanunu’nda kripto varlıkların ve kripto varlık platformlarının düzenlenmesine dair değişiklik taslağına göre, kripto para platformları ve hizmet sağlayıcıları izin verme yetkisi SPK’ya verildi. Kurul, platformlarda işlem görecek kripto varlıkların belirlenmesine, işlem görmenin sonlandırılmasına, işlem görmesi sonlandırılan kripto varlıkların elden çıkarılmasına ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.

SİBER SALDIRI OLURSA

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Taslağa göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin kripto varlıklara ilişkin alım-satım işlemlerini yalnızca kurul tarafından yapılacak düzenleme uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlar nezdinde yapmaları esas olacak. Platformların kendi nam ve hesaplarına yapacakları işlemler bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Müşterilerin yurtdışında yerleşik kuruluşlarda gerçekleştirecekleri alım-satım işlemleri ve bu işlemlere bağlı kripto varlık transferleri yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlar vasıtasıyla yapılabilecek. Taslağa göre, siber saldırı, teknik arızalar, operasyonel hatalar veya kripto varlık hizmet sağlayıcı mensuplarından kaynaklı suistimaller sonucunda oluşan zararlardan, kripto varlık hizmet sağlayıcı mensupları kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumlu olacak. Şahsi sorumlulukla ilgili olarak getirilen hükümler uygulanacak.

Kripto varlık alım-satım platformlarının faaliyet izni aldıkları yıldan başlayacak şekilde, faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin azami yüzde 10’u olmak üzere her takvim yılı için Kurulca belirlenecek oranı kurul bütçesine gelir olarak kaydedilecek. SPK, nakit ödeme ve kripto varlık teslim yükümlülüklerini yerine getiremediği veya kısa sürede yerine getiremeyeceği ya da bunlardan bağımsız olarak mali yapılarının ciddi surette zayıflamakta olduğu ya da mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğunun tespiti hâlinde üç ayı geçmemek üzere verilecek uygun süre içinde mali yapılarının güçlendirilmesini istemeye ya da faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya; faaliyet yetkilerini kaldırmaya; sorumluluğu tespit edilen yöneticilerin ve çalışanların imza yetkilerini sınırlamaya ve kaldırmaya yetkili olacak.

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ZİMMETE 20 YIL HAPİS

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Taslağa göre, faaliyet izni kaldırılan bir kripto varlık hizmet sağlayıcının; hukuken veya fiilen yönetim veya kontrolünü elinde bulundurmuş olan gerçek kişi ortaklarının müşterilerini zarara uğratmaları durumunda verilecek hapis ve adli para cezaları da belli oldu. Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcının ya da müşterilerinin kaynaklarını, kripto varlık hizmet sağlayıcının emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin veya başkalarının menfaatlerine kullandırmak suretiyle, her ne suretle olursa olsun kripto varlık hizmet sağlayıcıyı veya müşterilerini zarara uğratmaları zimmet olarak kabul edilecek. Bu fiilleri işleyenler hakkında 10 yıldan 20 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adlî para cezası söz konusu olacak. Taslakta kripto varlıkların zimmet suçuna özel soruşturma usulü de belirlendi.

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‘YURTDIŞI HESAPLARIN TASFİYESİ İÇİN 6 AY SÜRE’

TASLAĞA göre, kripto varlık alım satım platformu olarak faaliyet gösterenler, ikincil düzenleme yürürlüğe girene kadar faaliyetlerine kuruldan izin şartı aranmaksızın devam edecek. İkincil düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yeni platform kurulamayacak. Yurtdışı kuruluşlarda hesapları bulunan Türkiye’de yerleşik kişiler hesaplarını ve hesaplarda bulunan kripto varlıklarını Kanunun yürürlüğünü izleyen 6 ay içerisinde tasfiye edecek. Yetkilendirilmiş kuruluşlar dışındaki cüzdanlardan yetkilendirilmiş kuruluşlara transferler en geç kurulca ilk faaliyet izninin verildiği tarihi takip eden 6 ay içerisinde yapılabilecek.

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‘HERKESİ DİNLEYİP KARAR VERECEĞİZ’

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter’da katıldığı “Kripto yasa taslağını konuşuyoruz” başlıklı sohbetin ardından, sohbette yer alan sektör temsilcilerini bugün Meclis’e davet etti. Elitaş, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Sohbete tesadüfen girdim. Dinlemeci olarak girdiğimi gören konuşmacılar bana konuşma daveti gönderdiler, ben de kabul ettim. Biraz geç katıldım fakat onları dinleme imkânı buldum. Toplumun tüm paydaşlarını Meclis’te dinledikten sonra teklife son halini verip, komisyona sevk edeceğimizi anlattım. Bine yakın platformda katılımcı vardı. ‘Burada hepinizi dinleme şansımız yok. İçinizden bu konuyu iyi bilen 4-5 arkadaşınız gelsin’ dedik. 5 kişi seçmişler. Meclis’te toplanacağız. Sanayi Bakanlığı’ndan genel müdürümüz ve akademisyen arkadaşlarımız gelecek, toplam 8 kişilik grup ile toplantı yapacağız. Bu görüşmenin ardından perşembe ve cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşeceğiz.”