İşte kripto paraların çökmesinin ana sebebi! Luna ve Terra UST kurtarılamıyor

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Kripto para yatırımcılarının endişeleri her geçen dakika daha da artıyor. Tedirginlikle hareket eden yatırımcılar piyasalarda sert fiyat ve miktar hareketlerine de neden oluyorlar. Kripto para piyasaları resmen bir kaosun içine girdi ve tüm ibreler çöküşü gösteriyor.



BITCOIN’LE BAŞLADI TERRA VE LUNA İLE DEVAM ETTİ



Kripto para piyasalarındaki deprem Fed’in faiz artırımı sonrası bir de bilanço daraltmaya gideceğini açıklamasıyla birlikte başladı. Sonrasında ise stabilkoin Terra UST’nin düşüşüyle bu durum katmerlendi ve genele yayılmaya başladı. Luna ve Terra UST yatırımcıları paralarını sıfırlama noktasına gelirken kurtuluşuna ilişkin bir ışık da görünmüyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYORDU?



Kripto para piyasasında dolarla aynı seviyede işlem gören Terra UST, Luna tarafından teminat altına alınmıştı. 1 Terra UST satınca 1 tane de Luna tokeni ortaya çıkıyor. 1 tane Terra UST alınca da 1 tane Luna tokeni azalıyor. Terra UST ne kadar alım görürse Luna tokenleri de o kadar azalıyor ve fiyatı yükseliyordu. İlk 10 kripto para birimi arasına giren Luna çok büyük yıkım gördü. Luna hiçbir şeyi teminat altına almıyordu ve Terra UST büyük satışa maruz kaldı. Her Terra UST satıldıkça 1 Luna daha basıldı, satışlar hızlandı, Luna’lar çoğaldı, alımlar neredeyse durdu, Luna çoğaldıkça çoğaldı ve neredeyse tamamen değersiz hale geldi.



1 DOLAR SABİTLİĞİ DE KAYBEDİLDİ



Terra UST’nin 1 dolara eşit olması da satışlarla birlikte ortadan kalktı. Terra ekosisteminin kurucusu Do Kwon, Bitcoin’in teminat olarak kullanılacağını açıklamıştı. Yani başka bir deyişle UST düşerse Bitcoin satarak UST’nin değerini koruyacaklarını ifade etmişti. Bu işlem de UST 0.98 dolara düştüğünde otomatik olarak başlayacaktı ve başladı.



BITCOIN DE ÇÖKÜŞE GEÇTİ



Bitcoin de tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan 40 bin dolar seviyelerine gerilemiş ve bu seviyelerde kalmak için mücadele ediyordu. Fed’in açıklamaları sonrası düşüşe geçen Bitcoin’le birlikte Terra ekosistemi de çökmeye başladı. UST 0.98’in altına geriledi, zaten düşen Bitcoin’ler Terra UST’yi yükseltmek için satılmaya başlandı. Böylece Terra UST’nin elinde teminat olan Bitcoin’ler bitmiş oldu.



KURTULUŞ İÇİN ÇARE NE?



Sistemi yeniden ayağa kaldırmak, UST’yi 1 dolara sabitlemek için milyarlarca Luna’nın basılması gerekiyor. Piyasada çoğalan Luna’nın fiyatı da dip seviyelerden işlem görmeye devam edecek. Böylece Luna yatırımcılarının kayıpları uzun süre devam edecek olabilir.



LUNA VE UST FİYATLARI NEREDEN NEREYE GELDİ?

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Luna 90 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Küçük yükseliş ve düşüş hareketleri göstererek istikrarlı bir fiyat ritmi yakalamıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte Luna değerini neredeyse tamamen kaybetti. Şu sıralar Luna yüzde 98 oranında düşüşle 0.30 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Terra UST ise 1 dolar sabitliğini koruyordu. Sert düşüş hareketiyle birlikte şu sıralar 0.65 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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BITCOIN 30 BİN DOLARIN ALTINDA



Bitcoin fiyatları da gerilemesini sürdürüyor. 69 bin dolardan 26 bin 600 dolara gerileyen Bitcoin böylece tarihi zirvesinden yüzde 62 oranında gerilemiş oldu. Şu sıralar Bitcoin yüzde 15 oranında düşüşle 27 bin 160 dolardan alıcı buluyor. Böylece Bitcoin 16 ayın dip seviyesinde işlem görüyor.



ETHEREUM DA YIKILDI



2500 dolar seviyelerinde işlem gören Ethereum sert düşüşle 1786 dolara kadar geriledi. Ağır yara alan Ethereum şu sıralar yüzde 23 oranında düşüşle 1857 dolardan işlem görüyor.



DOGECOIN YIKILDI



Milyarder iş insanı Elon Musk’ın yönlendirmeleriyle hareket eden Dogecoin yüzde 33 oranında düşüşle 0.074 dolara kadar geriledi.



SHIBA INU BİR SIFIR DAHA EKLEDİ



Shiba Inu fiyatlarında da düşüş devam ediyor. Bol sıfırla işlem gören Shiba Inu bir sıfır daha ekledi ve yüzde 37 oranında düşüşle 0.00000992 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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SOLANA RESMEN ERİDİ



Bir dönem popüler olan Solana sert düşüşünü devam ettiriyor. 260 dolar ile tarihi zirvesini gören Solana şu sıralar yüzde 33 oranında düşüşle 44 dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece tarihi zirvesinden yüzde 83 uzaklaşmış oldu.



KORKU VE AÇGÖZLÜLÜK ENDEKSİ YÜKSELİŞTE



Kripto para koru ve açgözlülük endeksi aşırı korku bölgesinde ve 12 puanda bulunuyor. Bu da satışların devam edebileceğinin sinyali olarak ortaya çıkıyor.