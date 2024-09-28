İşte kredi kartında yeni dönem

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Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkânı getirilmesiyle ilgili detaylar belli oldu. Kredi kartı borcu yapılandırılırken müşterinin kartı kapatılmayacak. İcra ya da takibe düşen de yapılandırma yapabilecek. Bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranı referans faiz olan yüzde 3.11 ile sınırlandırıldı. İhtiyaç kredilerinde ise faiz, banka ile müşteri arasında belirlenecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Merkez Bankası perşembe akşamı eşzamanlı olarak kredi kartları ve ihtiyaç kredileri ile ilgili alınan kararları açıkladı. BDDK’nın aldığı kararla kredi kartı müşterilerinin birikmiş borç tutarlarının 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırılması imkânı getirildi. Bu yapılandırmada, müşterilerin kredi kartı kapatılmayacak. Yapılandırma sonrası varsa müşteriler limitlerini kullanmaya devam edecek. Yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmı limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek. Yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödeninceye kadar ilgili bankaca tahsis edilen kredi kartı veya kredi kartlarının limitleri artırılmayacak. Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırmasına, asgari ödemesini yapamayanlar başvurabilecek.

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Taksit ödemesi 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredileri de en fazla 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun bir yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Mevcut durumda 50 bin liraya kadar vade 36 ay, 50 bin ila 100 bin lira arasında 24 ay ve 100 bin liradan yüksek krediler için de 12 ay. Yapılandırma ile vade 60 aya kadar çıkabilecek. Yapılandırma faizi ise müşteri ile banka arasında belirlenecek. Kredi yapılandırmasına ise, taksit ödemesi 30 günden fazla gecikenler başvurabilecek.

Kredi kartlarında dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarında da değişikliğe gidildi. Buna göre 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20’si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak. Daha önce 25 bin lira ve üzerindeki kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20’si olarak uygulanıyordu.

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Örneğin kredi kartı limiti 40 bin lira olan bir müşterinin aylık 10 bin lira harcaması olduğunda, değişiklik öncesinde aylık asgari ödeme tutarı 4 bin lira olurken, değişiklik sonrası ödenmesi gereken tutar 2 bin lira olacak. Yine 40 bin lira limiti olan bir kişinin aylık harcaması 30 bin lira olduğunda asgari 12 bin lira ödemesi gerekirken, değişiklikten sonra 6 bin lira ödemesi yetecek.

Yapılan bir başka değişiklikle de bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını farklılaştırıldı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim’de açıklanacak ve 1 Kasım’da yürürlüğe girecek. Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.50, 25 bin ile 150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4.75 olacak. Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.

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14 MİLYON KİŞİNİN KREDİ KARTI BORCU 25 BİN TL’DEN AZ

Merkez Bankası’nın çalışmasına göre bireysel kredi kartları borç bakiyesi bulunan 28 milyon aktif kart kullanıcısının yaklaşık yarısı (14 milyon kişi) 25 bin liranın altında bakiyeye sahip. Tutarlar yükseldikçe kişi sayısı azalıyor. 150 bin liranın üzerinde borcu bulunan kullanıcı sayısının toplam içerisindeki payı yüzde 9. Bu grubun toplam bireysel kredi kartları tutarı içerisindeki payı ise yüzde 50’yi aşıyor. Ücretlilerin idari kayıtları baz alınarak yapılan hesaplamaya göre gelir arttıkça bireysel kredi kartı bakiyeleri (BKK) de artıyor. Yüksek bakiyelerin aylık brüt gelir dağılımının üst diliminde yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın atmış olduğu azami akdi faiz oranlarının bakiyeye göre farklılaştırılması adımının yüksek gelirli bireylerin BKK bakiyelerinin büyümesine sıkılaştırıcı etki yapması bekleniyor.

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Merkez Bankası’nın blog sayfası Merkezin Güncesi’nde yer alan “Bireysel Kredi Kartlarında Azami Akdi Faiz Oranlarının Bakiyeye Göre Farklılaştırılması” başlıklı analizde, bireysel kredi kartları bakiyesinin diğer bireysel kredi türlerine göre daha hızlı büyüdüğüne işaret edilerek, bireysel kredi kartları bakiyesindeki yıllık büyüme oranının geçen yıl yüzde 180’e kadar yükseldiği, bu büyümede talep kaynaklı gelişmelerin yanında kredi kartının ödeme aracı olarak kullanımının da rol oynadığı vurgulandı.

İKİLİ KARAR NEYİ AMAÇLIYOR

Merkez Bankası’nın paylaştığı analizde, MB’nin kredi kartı azami akdi faizlerinde bakiyeye göre farklılaşmaya giderek kredi kartı borçluluğunu azaltmayı teşvik ettiği, iç talepteki dengelenmeye katkı verdiği kaydedildi. BDDK’nın ise asgari ödemesi geciken kredi kartları için borç yapılandırma programı açıklaması ile halihazırda borçları gecikmiş bireylerin bu sıkılaştırıcı politikadan en az ölçüde etkilenmesinin sağlandığı belirtildi.