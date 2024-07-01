İşte kentsel dönüşüm sigortasının maliyeti

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 13 Haziran’da uygulamaya gire bina tamamlama sigortası ile kentsel dönüşümün önündeki engellerin kalktığını söyledi. Yaşar, bina tamamlama sigortasını bir başka adıyla da kentsel dönüşüm sigortasını müteahhidin yaptıracağını ancak konutu dönüştürecek olanların müteahhitten sigortayı mutlaka istemesi gerektiğini belirterek, “Primi kimin ödeyeceğini vatandaş ile müteahhit aralarında belirleyebilir. Müteahhit ödese bile o da satacağı dairenin maliyetine ilave edecektir. Ama bunlar çok yüksek oranda maliyetler değil, çok cüzi rakamlar. Proje bedelinin yüzde 2’si ile yüzde 4 oranında rakamlar çıkıyor, prim olarak” dedi.

MÜTEAHHİDİ AKREDİTE EDECEĞİZ

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Bina tamamlama sigortasının işleyişine de değinen Yaşar, sigorta şirketinin müteahhide poliçeyi verebilmesi için, teknik ve mali her türlü analizi yapması, fizibiliteleri incelemesi gerektiğini ifade ederek, “İnceleme sonrasında müteahhide sigorta poliçesi verilecek. Poliçe verilmişse de o müteahhit akredite olmuş, güvenilir demektir. Eğer sigorta poliçesini vermiyorsam müteahhidin projeyi bitirebileceğine, mali yeterliliğine güvenmiyorum demektir. Sigorta yapıldıktan sonra da sigorta şirketi hem projeyi hem de müteahhidi denetlemeye devam edecek” şeklinde konuştu.

24 AYDA EVLER TESLİM EDİLECEK

Yaşar, müteahhidin tüm iyi niyetine rağmen iflas edebileceğini veya başka bir nedenden projeyi bitiremeyebileceğini, bu gibi durumlarda da sigortanın devreye gireceğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Müteahhit söz verdiği tarihten 12 ay geçmesine rağmen bu projeyi tamamlayamamışsa orada sigorta şirketi devreye girecek; ya projeyi tamamlayıp, 24 ayda evleri teslim edecek ya da hak sahiplerine ödediği paraları sigorta limiti dahilinde faizi ile birlikte geri ödeyecek. Sigorta şirketi, projeyi kendi teslim etmek üzere devraldığı tarihten itibaren, teslim edeceği tarihe kadar olan süreçte de aynı zamanda kira ödemesi yapacak.”

VERGİ VE HARÇTA BANKALARLA EŞİTLİK SAĞLANSIN

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Bina tamamlama sigortasının yaygınlaşması için son bir düzenleme kaldığını belirten Yaşar, bu konuda şunları söyledi: “Sigorta şirketinin müteahhitten isteyeceği ipotek benzeri teminatların damga vergisi ve harçlardan istisna edilerek maliyetlerin azaltılmasının sağlanması gerekiyor. Bankalar tarafından verilen teminat mektuplarına ilişkin alınan teminatlar bu istisnaya sahip. Kefalet ve bina tamamlama sigortası teminat senetlerine de bu muafiyetin tanınması iki sektörü vergi açısından eşitleyecek, kentsel dönüşüm sigortasının önünde de engel bırakmayarak beklenen Marmara depremine karşı korumayı artıracak. Bunun için de gündemde olan torba yasa düzenlemesi tam yeri ve zamanıdır. Müteahhit bazen sigorta priminden fazla tutan bu harç ve vergileri vermek istemediği için bina tamamlama sigortasından kaçıyor. Ortada alınan ve vazgeçilecek bir vergi kaybı oluşmayacak. Yapılması gereken eksik bir düzenlemeyi tamamlayarak haksız rekabeti engellemek ve sigortalı kentsel dönüşümün önünü açmak.”