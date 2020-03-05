İşte gram altın fiyatı

Dünyayı etkisi altına alan ve ticareti yavaşlatan Coronavirüs nedeniyle güvenli liman olan altına talep arttı. Yatırımcılar tercihlerini altın tarafında yaparken fiyatlarda da stabilleşme ortaya çıktı. Gram altın fiyatları 320 lira seviyelerinde dengelendi. Güne 320 lira seviyesinden başlayan altın en yüksek 321.4 lira, en düşük ise 319.2 lira seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası’nın da faiz indirimi altını destekleyen unsurlardan birisi oldu. Bununla birlikte jeopolitik riskleri de altını güçlü tutuyor.

Ons altın ise 1639 dolar seviyesinde bulunuyor.