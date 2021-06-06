İşte Gelecek konferansı 8-9 Haziran’da

Ulusal ve uluslararası konuşmacıların katılacağı, araştırma sektörünün beklenen bir klasiği olarak anılan buluşma, bu yıl da online olarak 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarımşar gün olarak planlanan konferans, katılımcılarını online platformda bir araya getiriyor olacak. Ipsos; araştırma sektörüne ve iş dünyasına ışık tutacak önemli bir çalışmanın sonuçlarını da ilk kez Araştırmada Yenilikler Konferansı’nda paylaşıyor olacak. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin de katılımı ile gerçekleştirilen kapsamlı araştırma ile pandemi sonrasında iş yerlerinin, çalışma biçimlerinin nasıl olacağı, çalışanların beklentilerinin ve ihtiyaçlarının nasıl değiştiğine dair bulguları paylaşılıyor olacak. Konferansa katılım Anadolu Güneşi Derneği’ne yapılacak minimum 300 TL bağışla gerçekleştirilecek. Toplanan bağışlarla Aydın Sarıçam İlkokulu’nda bir yaşam becerileri atölyesi kurulacak. Bu atölye ile çocukların sahip oldukları becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi, öğrenilen bilgilerin yaşam becerisine dönüştürülebilmesi amaçlanıyor.

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