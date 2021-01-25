‘İş’te Eşit Kadın’ sertifikasını alan ilk Türk teknoloji şirketi olduk

Öncelikle Related Digital’in hizmet yelpazesi hakkında bilgi alabilir miyiz?

Related Digital, dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcıları arasında yer alıyor. Şirketimiz 1999 yılında Euromessage adıyla kuruldu. İstanbul, Hamburg, Dubai ve Londra’daki ofislerimizde bulunan 150 civarında uzmanımızla, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 1000’e yakın kurum için entegre çözümler üretiyoruz. Aralarında Estee Lauder, Ikea, GAP, Siemens, Turkcell, GarantiBBVA, Allianz’ın da bulunduğu çok sayıda ismin global çözüm ortağıyız. Türkiye’de de Akbank, Boyner gibi sektörünün önemli oyuncularına hizmet veriyoruz. Yüzde 100 Türk sermayeli bir şirketin, Türkiye’nin hatta dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından biri olarak faaliyet gösterdiği alanda elde ettiği başarının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda üstün standartlarda ve uygun ücretler karşılığında hizmet veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle Türkiye’nin teknoloji ihracatına destek sağlıyoruz. Müşteri ekosistemimiz de söz konusu duruma paralel olarak her geçen gün daha da genişliyor.

Related Digital dünya çapında bir SaaS teknoloji şirketi olarak, şirket satın alma ve yatırım stratejisiyle istikrarlı büyümesini sürdürüyor. 20 yılı aşkın süredir teknoloji alanında hizmet sunuyoruz. Omnichannel (çoklu kanal) pazarlama platformu hizmetleri, yapay zeka destekli büyük veri analizi, segmentasyon, kişiselleştirme, pazarlama çözümleri ve ürün önerileri geliştiriyoruz. Geliştirdikleri yazılım, ürün ve hizmetlerle şirketlerin büyümelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Related Digital, Türkiye’de “İş’te Eşit Kadın” sertifikasını alan ilk teknoloji firması. Bu gurur verici sertifikayı alma sürecinizden bahseder misiniz?

Ne yazık ki teknoloji sektöründe kadın çalışan oranının ne kadar düşük olduğu bilinen bir gerçek. Biz Related Digital olarak; bu konuya ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Şirketimizdeki kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik yürüttüğümüz faaliyetlerimizin ardından 2017 yılında yüzde 38 olan kadın çalışan oranımızı, 2019’da yüzde 46’ya çıkardık. Söz konusu zaman zarfında da üst yönetimdeki kritik pozisyonlara konularında uzman olan kadın yöneticilerimizi atadık.

Fırsat eşitliğine yönelik benimsediğimiz uygulamalarımız, İngiliz bağımsız denetim firması Intertek tarafından yapılan denetimlerle de taçlandırıldı. Related Digital olarak; Intertek’in yaptığı ilk denetim sonucunda Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen “İş’te Eşit Kadın” sertifikasyonunu almaya hak kazandık. Bu kapsamda da söz konusu sertifikayı alan ilk Türk teknoloji şirketi olduk.

Kadın çalışan istihdamı; fırsat eşitliğine inanan ve her türlü ayrımcılığın karşısında duran şirketimiz için son derece önemli. Teknoloji sektöründe kadın çalışan oranının ne kadar düşük olduğu bilinen bir gerçek iken, bu sertifikaya sahip ilk Türk teknoloji firması olmamızın elde ettiğimiz başarıyı daha da anlamlı kıldığı kanaatindeyiz. Kadın çalışanlarımızın sayısının artması için hayata geçirdiğimiz tüm çalışmaların uzun soluklu bir süreci beraberinde getirdiğine inanıyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz.

Fırsat eşitliği sizin için önemli bir konu. Bu minvalde çabalarınızın şirket içi çalışmalar ile sınırlı kalmadığını görüyoruz. Biraz da kız öğrenciler ile ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Biz şirket olarak, fırsat eşitliğini her zaman bir kurum kültürü olarak benimsiyoruz, tüm uygulama ve süreçlerimizi de bu anlayış çerçevesinde yapılandırıyoruz. Bu kapsamda üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim gören kadın öğrencilere burs imkanı sağlıyoruz. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz iş birlikleriyle de cinsiyet ayrımcılığına yönelik farkındalık eğitimleri düzenliyoruz.

Burs programımız kapsamında İTÜ’deki kadın mühendislik öğrencilerinden oluşan bir komitemiz var. Bu programdan yararlanmak isteyen kadın öğrenciler bize başvuruda bulunuyor. İhtiyaçlarını belirlediğimiz ve programa dahil ettiğimiz öğrencilere de burs imkanı sağlıyoruz. Burs çalışmalarımıza 2018 yılının Aralık ayında başladık. Mühendislik alanında öğrenim gören kadın bursiyerimiz var. Burs imkanlarının yanında staj, mentörlük gibi programlar da açacağız.

Bu burs için tek kriterimiz başvuranların kadın öğrenci olmaları. Öğrencilerle görüşmeler yapıyoruz, onların hayallerini, daha sonra ne yapmak istedikleri gibi konuları dinliyoruz. Programda; geri ödeme ya da şirketimizde çalışma zorunluluğu gibi bir beklenti yok. Bu, karşılıksız bir burs. Kısacası; tamamen ihtiyacı olacağına inandığımız, bu işe tutku ile bağlanmış geleceğin kadın mühendislerine destek olmaya çalışıyoruz.

Tüm bunlarla birlikte pandemi döneminde yabancı üniversitelerden çok stajyer aldık. Özellikle Columbia Üniversitesi’nden… Hem Türk hem yabancı öğrencilerle staj programı organize ettik ve bazıları Türkiye’ye geldiler. Türk olanlardan geçici süreliğine ülkeye dönmüş olanlar vardı. Türkiye’de yazılım ofisinde çalışanlar oldu. Bir kısmı da uzaktan çalışma yöntemi ile pazarlama, ürün yönetimi, sosyal medya bölümlerimizde görev aldı. Bence bu çok değerli. Stajyerlerimizden staj programlarının sonunda geri bildirimler aldık. Programımızı geliştirmeye devam ediyoruz.