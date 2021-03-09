İşte en ucuz sıfır otomobil! Mart ayı kampanyaları sürüyor
Sıfır otomobil almak isteyenler bayileri ziyaret etmeye devam ediyor. En ucuz otomobilin fiyatı 121 bin 900 liradan başlıyor.
Sıfır otomobil fiyatlarında bazı modellerde gerileme görülse de yüksek fiyatlar yerini koruyor. Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı. Bunun yüzde 54’ünü ise otomobil oluşturuyor.
Dizel otomobiller liderliklerini sürdürürken sırasıyla benzinli ve LPG’li otomobiller de piyasada yer buluyor.
Yenilenen teknolojilerle birlikte hybrid ve elektrikli otomobiller hayatımıza girse de içten yanmalı motora sahip araçlar fiyat açısından daha makul seviyelerde bulunuyor.
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL
Sıfır otomobillerin en ucuzu 121 bin 900 liradan başlıyor. Ucuz otomobiller genel olarak benzinli ve manuel viteslerden oluşuyor. Ucuzluk yarışına hybrid olarak ise Uzak Doğu menşeli Suzuki yerleşti.
HAMMADDE SIKINTISI
Otomotiv sektöründe hammadde sıkıntısı oraya çıkmaya başladı. Çip bulunamaması nedeniyle araç üretimleri sekteye uğrarken elektrikli otomobiller için de lityum problemi ortaya çıktı.
Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla araçları için nikel madenine ortak oldu ve bu sorunun önüne geçmek için hamle yapmaya başladı.
TESLİM ALIRKEN DİKKAT EDİN
Sıfır otomobil alırken mutlaka pazarlık edin. Bayilerin bir miktar daha indirim yapma imkanı oluyor. Bunun dışında otomobile ekstra olarak hediyeler talep edin. Otomobili teslim almadan önce tüm özelliklerini kontrol edin. Stepne, hava pompası, paspas, ilk yardım seti gibi ürünlerin otomobilde olup olmadığını tespit edin.
Tüm bunların yanında otomobilin kaportasını iyice gözden geçirin. Somun ve cıvatalarda oynama, yeniden boyanmış parça olma ihtimalini göz ardı etmeyin. Sonradan tespit edilmesi halinde uzun yıllar süren dava süreçleri ortaya çıkıyor. Mümkünse otomobili iki kişi teslim almaya gidin ve incelemelerinizi böylece daha kolay tamamlayabilirsiniz.
İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER
|Marka/Model
|Fiyat
|Audi A3 Sportback
397.000 lira
BMW 118i
407.600 lira
Citroen C3
145.500 lira
|Dacia Sandero
|121.900 lira
Fiat Egea
132.900 lira
Honda Civic Sedan
285.900 lira
Jeep Renegade
304.450 lira
KIA Rio
142.000 lira
Mercedes B 180
426.700 lira
Peugeot 208
169.000 lira
Renault Clio
156.900 lira
Seat Ibiza
154.000 lira
Suzuki Swift Hybrid
189.900 lira
Toyota Corolla
181.250 lira
Volkswagen Polo
181.800 lira
Mitsubishi Space Star
177.000 lira
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