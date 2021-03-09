İşte en ucuz sıfır otomobil! Mart ayı kampanyaları sürüyor

Sıfır otomobil fiyatlarında bazı modellerde gerileme görülse de yüksek fiyatlar yerini koruyor. Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı. Bunun yüzde 54’ünü ise otomobil oluşturuyor.

Dizel otomobiller liderliklerini sürdürürken sırasıyla benzinli ve LPG’li otomobiller de piyasada yer buluyor.

Yenilenen teknolojilerle birlikte hybrid ve elektrikli otomobiller hayatımıza girse de içten yanmalı motora sahip araçlar fiyat açısından daha makul seviyelerde bulunuyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL

Sıfır otomobillerin en ucuzu 121 bin 900 liradan başlıyor. Ucuz otomobiller genel olarak benzinli ve manuel viteslerden oluşuyor. Ucuzluk yarışına hybrid olarak ise Uzak Doğu menşeli Suzuki yerleşti.

HAMMADDE SIKINTISI

Otomotiv sektöründe hammadde sıkıntısı oraya çıkmaya başladı. Çip bulunamaması nedeniyle araç üretimleri sekteye uğrarken elektrikli otomobiller için de lityum problemi ortaya çıktı.

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla araçları için nikel madenine ortak oldu ve bu sorunun önüne geçmek için hamle yapmaya başladı.

TESLİM ALIRKEN DİKKAT EDİN

Sıfır otomobil alırken mutlaka pazarlık edin. Bayilerin bir miktar daha indirim yapma imkanı oluyor. Bunun dışında otomobile ekstra olarak hediyeler talep edin. Otomobili teslim almadan önce tüm özelliklerini kontrol edin. Stepne, hava pompası, paspas, ilk yardım seti gibi ürünlerin otomobilde olup olmadığını tespit edin.

Tüm bunların yanında otomobilin kaportasını iyice gözden geçirin. Somun ve cıvatalarda oynama, yeniden boyanmış parça olma ihtimalini göz ardı etmeyin. Sonradan tespit edilmesi halinde uzun yıllar süren dava süreçleri ortaya çıkıyor. Mümkünse otomobili iki kişi teslim almaya gidin ve incelemelerinizi böylece daha kolay tamamlayabilirsiniz.

İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Marka/Model Fiyat Audi A3 Sportback 397.000 lira BMW 118i 407.600 lira Citroen C3 145.500 lira Dacia Sandero 121.900 lira Fiat Egea 132.900 lira Honda Civic Sedan 285.900 lira Jeep Renegade 304.450 lira KIA Rio 142.000 lira Mercedes B 180 426.700 lira

Peugeot 208 169.000 lira Renault Clio 156.900 lira Seat Ibiza 154.000 lira Suzuki Swift Hybrid 189.900 lira Toyota Corolla 181.250 lira Volkswagen Polo 181.800 lira Mitsubishi Space Star 177.000 lira

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