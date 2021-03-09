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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 09.03.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

İşte en ucuz sıfır otomobil! Mart ayı kampanyaları sürüyor

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
İşte en ucuz sıfır otomobil! Mart ayı kampanyaları sürüyor

Sıfır otomobil almak isteyenler bayileri ziyaret etmeye devam ediyor. En ucuz otomobilin fiyatı 121 bin 900 liradan başlıyor.

Sıfır otomobil fiyatlarında bazı modellerde gerileme görülse de yüksek fiyatlar yerini koruyor. Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı. Bunun yüzde 54’ünü ise otomobil oluşturuyor.

Dizel otomobiller liderliklerini sürdürürken sırasıyla benzinli ve LPG’li otomobiller de piyasada yer buluyor.

Yenilenen teknolojilerle birlikte hybrid ve elektrikli otomobiller hayatımıza girse de içten yanmalı motora sahip araçlar fiyat açısından daha makul seviyelerde bulunuyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL

Sıfır otomobillerin en ucuzu 121 bin 900 liradan başlıyor. Ucuz otomobiller genel olarak benzinli ve manuel viteslerden oluşuyor. Ucuzluk yarışına hybrid olarak ise Uzak Doğu menşeli Suzuki yerleşti.

HAMMADDE SIKINTISI

Otomotiv sektöründe hammadde sıkıntısı oraya çıkmaya başladı. Çip bulunamaması nedeniyle araç üretimleri sekteye uğrarken elektrikli otomobiller için de lityum problemi ortaya çıktı.

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla araçları için nikel madenine ortak oldu ve bu sorunun önüne geçmek için hamle yapmaya başladı.

TESLİM ALIRKEN DİKKAT EDİN

Sıfır otomobil alırken mutlaka pazarlık edin. Bayilerin bir miktar daha indirim yapma imkanı oluyor. Bunun dışında otomobile ekstra olarak hediyeler talep edin. Otomobili teslim almadan önce tüm özelliklerini kontrol edin. Stepne, hava pompası, paspas, ilk yardım seti gibi ürünlerin otomobilde olup olmadığını tespit edin.

Tüm bunların yanında otomobilin kaportasını iyice gözden geçirin. Somun ve cıvatalarda oynama, yeniden boyanmış parça olma ihtimalini göz ardı etmeyin. Sonradan tespit edilmesi halinde uzun yıllar süren dava süreçleri ortaya çıkıyor. Mümkünse otomobili iki kişi teslim almaya gidin ve incelemelerinizi böylece daha kolay tamamlayabilirsiniz.

İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Marka/ModelFiyat
Audi A3 Sportback

397.000 lira

BMW 118i

407.600 lira

Citroen C3

145.500 lira

Dacia Sandero121.900 lira

Fiat Egea

132.900 lira

Honda Civic Sedan

285.900 lira

Jeep Renegade

304.450 lira

KIA Rio

142.000 lira

Mercedes B 180

426.700 lira

Peugeot 208

169.000 lira

Renault Clio

156.900 lira

Seat Ibiza

154.000 lira

Suzuki Swift Hybrid

189.900 lira

Toyota Corolla

181.250 lira

Volkswagen Polo

181.800 lira

Mitsubishi Space Star

177.000 lira

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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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