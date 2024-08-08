İşte elektrikli araçların gerçek menzilleri

Haberin Devamı

Avrupa’da yapılan bağımsız bir araştırma, otomotiv üreticilerinin elektrikli araç modelleri için kullanıcılara bildirdiği sürüş menzillerinin gerçek yol şartlarıyla uyuşmadığını yeniden ortaya koydu. Avrupalı otomotiv gazetecilerinden oluşan AUTOBEST’in düzenlendiği “EcoBest Challenge” isimli araştırma kapsamında, 13 üreticiye ait 65 bin Euro’nun altındaki 13 tamamen elektrikli otomobil yedi ana başlıkta gerçek trafik ve yol koşullarında değerlendirildi. Yapılan testlerin en dikkat çeken bölümü, araçların bataryaları tamamen doldurularak durana kadar kullanılması ve gerçek menzil değerlerinin ortaya koyulması oldu.

BEŞİ TÜRKİYE’DE DİĞERLERİ YOLDA

Araştırma sonuncunda, beşinin halihazırda Türkiye’de satılan ve yakında birçoğunun Türkiye satışı başlayacak 13 elektrikli otomobilin hiçbirinin açıkladığı WLTP menzil değerlerini yakalayamadığı görüldü. Açıklanan değere yüzde 98.9 ile en yakın menzili veren otomobil Audi Q4 Sportback 45 e-tron olurken, bu modeli yüzde 87.9 ile BMW i5 Touring, yüzde 85.9 ile Kia EV9 ve yüzde 83.2 ile Opel Corsa izledi. Açıklanan menzille en uzak değeri veren model ise yüzde 73 ile Tesla Model Y oldu. FIAT 600e yüzde 77’lik uyum oranı ve Volkswagen ID.7 yüzde 77.1’lik uyum oranlarıyla listenin alt sıralarında yer aldı.

Haberin Devamı

TESLA’DAN ŞAŞIRTAN SONUÇ

Örneğin; araştırmanın birinci sırasında yer alan Audi Q4 Sportback 45 e-tron 476 km menzil duyururken bu değere çok yakın olan 471 km gerçek menzil verdi. WLTP’ye göre 600 km menzil duyuran Tesla Model Y ise pilleri doluyken 438 km yaparak vaadedilenin çok gerisinde kaldı. Diğer yandan, Türkiye’de de merakla beklenen 617 km menzilli Volkswagen ID.7’nin 476 km gerçek menzil sunması da dikkatleri çekti.

TOGG SENEYE KATILABİLİR

Bu sene İtalya’da gerçekleşen ve beşincisi gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye’den de bir otomotiv yazarı Okan Altan da katıldı. AUTOBEST jüri üyesi olan Altan, “Bu yıl gerçekleştirmiş olduğumuz testler ve incelemelerimizde tamamen elektrikli araçlarda şarj kayıplarının azaldığını ve 1kWh başına yapılabilecek menzilin arttığını belirledik. Yani tam elektrikli araç üreticileri, kullanıcıların lehine teknolojilerini geliştirmeye hızla devam ediyorlar” dedi. Altan, bu yılın sonunda önce Almanya olmak üzere ihracatına başlanacak Togg T10X’in önümüzde yıl gerçekleşecek testlere girebileceğini söyledi.

Haberin Devamı

ŞARJLARI BİTSE BİLE 20 KM GİDEBİLİYORLAR

YAPILAN testlerde elektrikli otomobillerin şarjı bittiğinde yani ekranlarda “0 km menzil” uyarısı geldiğinde kaç km yol yapabildiği de ele alındı. Buna göre, Volvo EX30 modeli şarjı bitmesine rağmen tam 24 km yol yaparak 13 otomobil arasından ilk sıraya yerleşti. BMW i5 Touring “0 km menzil” uyarısından sonra 22 km daha yol yaparken, aynı koşullarda Hyundai Kona 21 km, Kia EV9 19 km, Tesla Model Y 17 km, MINI Cooper SE 12 km daha gidebildi. Yapılan testler Lancia Ypsilon modelinin rezerv menzili olmadığını ortaya koyarken Opel Corsa şarjı bittikten sonra 3 km, Volkswagen ID.7 8 km, Fiat 600e 2 km daha yol yapabildi. Öte yandan, son dönemde elektrikli araç sahipleri ve almayı düşünenler tarafından çok merak edilen enerji verimliliği testlerinde 1 kWh başına kat edilen menzil de ölçüldü. Bu testin sonuçlarında ise Opel Corsa-e hafifliğiyle 6.84 km ile en verimli olurken, Lancia Ypsilon 6.58 km ile ikinci, Hyundai Kona 6.54 km ile üçüncü oldu.

Haberin Devamı

13 ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN GERÇEK MENZİLİ





(Açıklanan menzil, AB tarafından geliştirilen Uluslararası Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araç Test Prosedürü - WLTP değeri olarak verilen ve markalar tarafından duyurulan menzillerdir.)