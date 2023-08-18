İşte elektrikli aracın kullanım ömrü

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TÜRKİYE’de elektrikli araç satışları her geçen yıl katlanarak büyüyor. 2023 yılının ocak-temmuz döneminde elektrikli otomobil satışları, 2022 yılındaki satışların iki katını aşarak 17 bin 307 adede ulaştı. Türkiye yollarındaki toplam elektrikli otomobil sayısı ise 30 bine yaklaştı. Ancak birçok kişinin kafasında hâlâ elektrikli araçların batarya kullanım ömürleri, ikinci el değeri, performans kaybı ve arızalarıyla ilgili soru işaretleri bulunuyor. Hatta bu soruların yanıtlarını tam olarak bilemeyenler elektrikli araç satın almaya mesafeli duruyor. Biz de elektrikli araçların batarya ömürlerini, yıllar sonra değerlerinin düşüp düşmeyeceğini ve herhangi bir batarya arızası durumunda neler olacağını konunun uzmanlarına sorduk.

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Elektrikli otomobilde bataryalar modüllerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Şu anda silindirik, prizmatik ve hücre tipi olmak üzere üç farklı modül bulunuyor. Bir sorun halinde veya bakım gerektiğinde bu modüllerin değiştirilmesi yeterli olacak.

8 YILDA YÜZDE 20

Buna göre, elektrikli araçların bataryaları kullanım şekline bağlı olarak yılda ortalama yüzde 1-2’lik verim kaybına uğruyor. Yani ancak 8 yıllık kullanım sonrasında batarya verimliliği yüzde 100’den yüzde 80’lere geriliyor. Batarya verimliliği yüzde 80’e gerileyen bir elektrikli aracın sürüş menzilinin örneğin 400 km’den 300-320 km’lere düşebileceğini belirten Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, “Batarya verimi azalınca komple batarya değişimine gerek duyulmuyor. Batarya paketleri modül adı verilen parçalardan oluşuyor. Yani bir arıza veya verimlilikte düşüş halinde yetkili servisler tarafından sorunlu modüllerin tespit edilip değiştirilmesi yeterli. Yakında modül değişimi dediğimiz bu işlemi daha çok duyacağız” diyor.

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Berkan Bayram

Batarya verimliliği her yıl ortalama %2 düşüyor.

8-10 yıllık kullanımdan sonra verimlilik %80’e geriliyor.

Verimi düşen bataryaların modüllerini değiştirmek yeterli oluyor.

1.5-2 milyon km’ye kadar sorun çıkarmadan kullanılıyor.

Elektrikli otomobil 3-4 yılda bir servis görüyor.

Evden şarjla benzine göre 3’te 1 oranda tasarruf sağlıyor.

‘UYGUN FİYATA DEĞİŞECEK’

Peki, batarya modül değişimi sürücülerin cebini yakacak mı? Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal da, “Elektrikli otomobil kullanıcılarının merak ettiği en önemli konulardan biri de batarya değişiminin ekonomik anlamda kendilerini zorlayıp zorlamayacağı. Değişim gerektiren bir durum varsa da batarya değişmiyor. Bataryayı etkileyen durum hangi modülde ortaya çıktıysa o modülün değişimi oldukça makul bir fiyata gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar komple bataryanın değişeceği bir arızayla karşılaşmadık” diyerek durumu anlatıyor. Soysal ayrıca, teknolojinin her yıl geliştiğini hatırlatarak yakında daha verimli, yüksek kapasiteli bataryaların tüketicilere sunulacağını da belirtiyor.

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Tibet Soysal

BATARYAYI VERİMLİ KULLANMANIN YOLLARI

- Ani hızlanma veya frenleme yapmamak.

- Sürekli yüksek performansla kullanıp bataryayı sık aralıklarla boşaltıp doldurmamak.

- Çok soğuk havalarda DC (hızlı) şarja takmaktan kaçınmak.

- %20’den %80’e şarj aralığında doldurmaya dikkat etmek.

İKİNCİ ELDE DEĞERİ ÇOK DÜŞECEK Mİ

ELEKTRİKLİ araçlarla ilgili en çok merak edilen konulardan bir tanesi de aracın ikinci el değeri. Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal konuyla ilgili, “İçten yanmalı motora sahip bir otomobilin 8 yıl sonra ikinci el değerindeki bir düşüş hakkında endişe etmiyorsak, elektrikli bir otomobilin ikinci el değeri konusunda endişelenmemize de gerek yok. Örneğin, biz MG modellerinin fiyatlarını ValueGuard programıyla bugünden garanti altına alıyoruz. Elektrikli modellerimizin ikinci el piyasası oldukça güçlü ve rekabetçi” derken TEHAD Başkanı Bayram da, “Bugün benzinli/dizel motorlar 350 bin km civarında (rektifiye) görürken, elektrikli otomobiller 1 milyon km’nin üzerine kadar sorunsuz çalışabilir” bilgisini veriyor.

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