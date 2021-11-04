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İşte Ekim ayının en çok satan otomobil markaları

#Otomobil#Satış#Fiat
İşte Ekim ayının en çok satan otomobil markaları

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat 12 bin 255 adet ile ilk sırada yer alırken, Fiat'ı, 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin191 satışla Renault takip etti

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen marka Fiat olurken, bunu sırasıyla Ford ve Renault izledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 oldu.

2021 yılı ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40 bin 512 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 11,7 azalışla 16 bin 234 seviyesinde belirlendi.

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TOPLAM SATIŞLARDA FİAT LİDER

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 12 bin 255 adetle ilk sırayı aldı.
Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin191 satışla da Renault takip etti.

Peugeot 4 bin 707 satışla dördüncü ve Volkswagen de 4 bin 439 satışla beşinci sırada yer aldı.

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OTOMOBİL SATIŞLARINDA İLK 5

Ekimde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 6 bin 865 ile Fiat oldu. Fiat'ı 4 bin 761'le Renault ve 3 bin 686 ile de Volkswagen izledi.
Peugeot 3 bin 508 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai de 3 bin 426 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

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HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 5 bin 390 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 5 bin 49 satışla Ford ve 1.199 satışla Peugeot izledi.
Opel 1.071 satışla dördüncü ve Citroen de 825 satışla beşinci oldu.

YILIN İLK 10 AYINDA EN ÇOK SATILAN 5 MARKA

Bu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Ekim 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüyerek 614 bin 891 seviyesinde gerçekleşti.

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Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 2,2 artarak 475 bin 312 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 13,2 artışla 139 bin 579'a ulaştı.

Bu dönemde Fiat, 101 bin 336 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 62 bin 428 satışla Renault ve 61 bin 306 satışla da Volkswagen takip etti.

Ford 56 bin150 satışla dördüncü, Toyota da 41 bin 297 satışla beşinci sırada yer aldı.

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#Otomobil#Satış#Fiat

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