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İşte çalışma hayatının yol haritası

#EYT#3600 Ek Gösterge#Vedat Bilgin
İşte çalışma hayatının yol haritası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’lilerden memurlara, asgari geçim indiriminden kayıtdışılığa kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren konulardaki yol haritalarını açıkladı.

 

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CNN Türk Televizyonu’nda soruları yanıtlayan Bilgin, memurlara 3600 ek göstergeyle ilgili düzenlemenin yılın ilk yarısında TBMM’ye gönderileceğini belirtti. Asgari geçim indiriminin alınan verginin bir kısmının geri verilmesi olduğuna dikkat çeken Bilgin, “Ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz” ifadelerini kullandı. Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) çalışma programında olduğunu belirten Bilgin, bu konuda zaman veremeyeceğini vurguladı. Bilgin, taşerondan kadroya geçemeyen çalışanlar konusunu da açığa kavuşturacaklarını belirtti. İşte Bakan Bilgin’in açıklamaları...

3600 EK GÖSTERGE İLK 6 AYDA MECLİS’TE

3600’ün (ek gösterge) toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini ifade eden Bilgin, ”Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis’e ilk 6 ay içinde en geç mayıs-haziranda intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak”
dedi.

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SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜ SADELEŞECEK

Kamuda bir sorun daha olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, “Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller. Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var, karışık. Sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz. Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis’e haziranda gelmiş olur” diye konuştu.

NE VERGİ ALIYORUZ NE DE İADE EDİYORUZ

Son dönemlerde tartışma konusu olan AGİ ile ilgili de şunları söyledi: “Tüm çalışanlar için basit açıklarsak sizden vergi alınmıyor. AGİ için gerekli gelir olması lazım vergiyi iade ediyorum diyor devlet. Ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz.” Asgari geçim indirimi, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen veya tamamen iade edilmesi anlamına geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda TİSK, Türk-İş ve Çalışma Bakanlığı arasında varılan mutabakat kapsamında tüm ücretler ve maaşların asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı bırakıldı. Vergi kalktığı için verginin bir kısmının iadesi anlamına gelen AGİ de yürürlükten kaldırılmış oldu.

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ÇOCUK VE AİLE YARDIMI DEVAM EDİYOR

Memurlarla ilgili önemli düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Vedat Bilgin, “Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerinin asgari ücret kadarını vergi dışında bırakınca memurlara 300 TL’ye yakın ek yapmış olduk. O konular çok açık. Memurlar artış elde etti. Çocuk yardımı aile yardımından da mahrum olmadılar. Memurlar açısından AGİ’nin dışındaki tüm ödemeler devam ediyor. Memurlara yüzde 31 civarı zam yapıldı. Enflasyonla ilgili rakam ortaya çıkınca 6 aylık zam yüzde 31 zam. Yıllık enflasyon yüzde 36. Temmuzda da zaten düzenleme yapılacak” ifadelerini kullandı.

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EYT ÇALIŞMA PROGRAMINDA

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı: “Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3’üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var. Türkiye’de bu rakam 2’nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel.”

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STAJ SÜRELERİ EMEKLİLİKTE SAYILSIN ÇALIŞMASI

Mesleki grupların staj konusu olduğunu vurgulayan Bakan Bilgin, “Hepsinin grubu farklı. Sağlık sigortası yatıyor bazısında emeklilik yatmıyor. Bazıları daha kapsamlı. Emeklilik sigortası sayılmayanlar ciddi problemlerle karşılaşıyorlar. Staj süresi emeklilik dışında kalınca birkaç yıl fazla çalışması gerekiyor. Çalışmamız var” dedi.

KAYITDIŞI BÜYÜK SORUN

Kayıtdışı çalışmanın büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Çalışma Bakanı Bilgin, “Tahminler yapılıyor. O rakamlar hep tahmin. Rakamdan ziyade kayıt dışıyı ortadan kaldırmak için devlet hassasiyet gösteriyor ama örgütlenme özgürlüğünün genişletilmesi lazım. Bizim işverenlerimizin sendikaya olumsuz yaklaşımı, aksine işveren ve çalışan arasındaki iletişimi kurumsal hale getirir. İşverenlerimizin zihniyeti var sendikalaşma önünde. Sendikalarımızın örgütlenme konusunda yeni örgütlenme modelleri denemeleri lazım. Konuyu teşvik etmek için önce haberini burada vereyim. Beyaz bayrak uygulaması yapıyoruz. “Sendika özgürlükleri burada kullanılmaktadır. Burası temiz bir işyeridir. Düzgün iş, özgür işyeri” yazıyoruz. Bu işletmelere bazı kolaylıklar sağlayacağız” şeklinde konuştu.

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TAŞERON MESELESİ AÇIĞA KAVUŞACAK

Kamuda taşerondan kadroya geçemeyen çalışanlar hakkında bilgi veren Vedat Bilgin, şunları söyledi: “Taşeron işçileriyle ilgili kamuda kalan çok küçük grup kaldı. 1 milyondu 950 bini aldık 50 bin kişi kaldı. Bu yıl içinde tarih vermeyeyim ama açığa kavuşturacağız.”

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#EYT#3600 Ek Gösterge#Vedat Bilgin

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