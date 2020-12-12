İşte bu haftanın kazandıranı

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,99 kazançla 1.370,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.326,13, en yüksek 1.371,00 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,13 artışla 1.471,70 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,59 kazançla 2.185,20 puana yükselirken, Hizmetler

Endeksi yüzde 0,69 azalışla 1.125,94 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,22 kayıpla 1.805,97 puana geriledi.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,41 ile Ereğli Demir Çelik oldu. Onu yüzde 19,57 ile Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 13,63 ile Borusan Mannesmann izledi.



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,19 ile Ege Endüstri, yüzde 6,57 ile Emlak Konut GMYO, yüzde 6,34 ile Gübre Fabrikaları şeklinde sıralandı.



Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 15 milyar 279 milyon lirayla Petkim, 15 milyar 70 milyon lirayla Garanti BBVA, 12 milyar 872 milyon lirayla Şişecam yer aldı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 190 milyon lira ile Ereğli Demir Çelik, 48 milyar 309 milyon lira ile Koç Holding, 43 milyar 583 milyon lira ile Ford Otosan şeklinde sıralandı.



ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ



24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,72 kazançla 463,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 3 bin 76 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,60 değer kazanarak 7,8360 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,35 artışla 9,4970 liraya çıktı.

Geçen hafta 10,5500 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,57 azalışla 10,3840 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,51 değer kazanarak 8,8320 liradan kapandı.



- Yatırım fonları



Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,32 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)