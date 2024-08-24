İşte bu haftanın en çok kazandıranları

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,57 değer kaybederek 9.668,10 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 10.820,52 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,85 azalışla 9.499,61 puan, Sanayi Endeksi 2,01 kayıpla 13.174,18 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 4,69 değer kaybıyla 12.850,99 puan oldu.

- Koza Altın İşletmeleri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,65 ile Koza Altın İşletmeleri oldu.

Koza Altın İşletmelerini, yüzde 13,13 ile Petkim AŞ, yüzde 5,47 ile Yapı ve Kredi Bankası izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,68 ile Anadolu Efes, yüzde 10,61 ile Coca-Cola İçecek ve yüzde 9,73 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ olarak sıralandı.

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Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 469 milyar 648,3 milyon lirayla Koç Holding, 457 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA ve 407 milyar 100 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

- Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,23 artışla 2 bin 748 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,21 değer kazanarak 18 bin 305 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,89 artışla 34,000 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,53 yükselişle 38,0000 lira oldu.

Geçen hafta 43,4530 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,25 artarak 44,8650 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,17 artışla 40,0460 liradan alıcı buldu.