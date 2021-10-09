İşte bu haftanın en çok kazandıranı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bu kış buz kesecek Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...Bu kış buz kesecek! Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...#Enerji
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Anlamak mümkün değil, çok acemice...'Anlamak mümkün değil, çok acemice...'#A Milli Takım
Suç imparatorluğu kurmuştu... Afgan mafya lideri İstanbulda yakalandıSuç imparatorluğu kurmuştu... Afgan mafya lideri İstanbul'da yakalandı! #Suç Örgütü
Gizemli hastalık paniği ABDden sonra şimdi de Almanya alarmda Gizemli hastalık paniği! ABD'den sonra şimdi de Almanya alarmda#Havana Sendromu
İşadamı suç üstü yakalandı Adliyede makaron depremiİşadamı suç üstü yakalandı! Adliyede makaron depremi#Makaron
Göl manzaralı hafta sonu tatili… 6 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 15 gölGöl manzaralı hafta sonu tatili… 6 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 15 göl#Seyahat
Ailede 10 kişiye aynı hastalık tanısı konuldu Yaşama tutunan Berat olduAilede 10 kişiye aynı hastalık tanısı konuldu! Yaşama tutunan Berat oldu#Istanbul
Yeni Güneş-Mars döngüsü... İlişkiler sınanacakYeni Güneş-Mars döngüsü... İlişkiler sınanacak!#Astroloji
Jose Sosa değişti Geceleri bitirdi...Jose Sosa değişti! Geceleri bitirdi...#Fenerbahçe
Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'#Emine Erdoğan
Kuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdimKuryelik yaparken bile varmış bir hayali: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim#Rami Malek
19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var!#Hatice Aslan
Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye#Türkiye
Ölümden döndüm demişti... Alişandan 2 milyonluk estetik davası'Ölümden döndüm' demişti... Alişan'dan 2 milyonluk estetik davası#Alişan
HABERLEREkonomi Haberleri

İşte bu haftanın en çok kazandıranı

#Dolar#Euro#Altın
İşte bu haftanın en çok kazandıranı

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Haberin Devamı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,25 kayıpla 1.398,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.371,54 puanı, en yüksek 1.407,84 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,08 artışla 2.475,60 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,05 kazançla 1.946,78 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,27 azalışla 1.359,05 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,81 kayıpla 1.139,23 puana geriledi.

ÇİMSA EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,69 ile Çimsa oldu. Çimsa'yı, yüzde 9,17 ile Parsan ve yüzde 9,04 ile Albaraka Türk izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17,07 ile Biotrend Çevre ve Enerji, yüzde 11,06 ile QUA Granite Hayal Yapı ve yüzde 9,88 ile Erbosan şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 643 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 804 milyon lirayla Petkim ve 5 milyar 33 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 59 milyar 745 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 56 milyar 504 milyon lirayla Enka İnşaat ve 56 milyar 196 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 artışla 505,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 kazançla 3 bin 349 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,96 değer kazanarak 8,9370 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 10,3360 lira oldu.

Geçen hafta 12,0280 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,31 artışla 12,1850 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,05 kazançla 9,6420 liradan kapandı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,32, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,85 ile kıymetli madenler fonları oldu.

İlgili Haberler:

Bu kış buz kesecek! Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuSuç imparatorluğu kurmuştu... Afgan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolar#Euro#Altın