İşte 2024’ün mürüvvet ekonomisi... Düğünde ‘hızlı ve tuzlu’ sezon

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Her yıl yaklaşık 600 bin çiftin evlendiği Türkiye’de, yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da hareketlendi. Kurban Bayramı’ndan sonra bu yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Konuştuğumuz sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre, bu yıl yemeksiz bir düğün 90-100 bin TL civarında iken, 250 kişilik yemekli bir düğün ise 200 bin TL’den başlıyor. Buna kına, gelinlik, damatlık, kuaför masrafı ve fotoğraf çekimi gibi diğer giderler de eklenince ortalama düğün harcaması 450 bin TL’yi buluyor.

Ev kurmanın maliyeti ise çok daha fazla. Bu yıl en temel bazı ihtiyaçlar için minimum şu fiyatlar çıkıyor: Düğün 90 bin TL, yemekli düğün en az 200 bin TL, züccaciye 45 bin TL, mobilya 150 bin TL, beyaz eşya 97 bin TL.

Düğün mekânlarının dolduğunu ve bir günde 2-3 düğün organizasyonunun yapılacağını söyleyen sektör temsilcileri ise hazırlıklarını hızlandırdı; evlenecek çiftlere de şu tavsiyeyi veriyorlar: “Önce bütçenizi belirleyin ve bunun yüzde 50’sinden fazlasını harcayacağınızı bilin.”

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FİYATLAR İKİ KAT ARTTI

Düğün.com CEO’su Emek Kırbıyık, “Bu yıl 600 bine yakın çiftin evleneceğini ve 500 bininin düğün yapacağını tahmin ediyoruz. Çiftler, kınası, sözü, nişanı, after partisi derken, ortalama iki etkinlik yapıyor. Böyle olunca Türkiye’de yılda 1 milyon etkinlik gerçekleşiyor. Düğün firmalarımız yaz aylarındaki rezervasyonlarını doldurdu. Şu an sonbahar aylarındaki boşluklarını dolduruyorlar” dedi.

HER SEKTÖR HAREKETLENDİ

Peki mekânlarda fiyatlar nasıl? Kırbıyık, şöyle yanıtlıyor: “Fiyatlar enflasyon oranında arttı ama en çok üst segment etkilendi. Beyaz yaka artık üst segment mekânlarda zorlanıyor. Mekanlar da bunu görüp, bu yıl daha uygun ekstra paketler çıkardı. Geçen yıla göre fiyatlar 1.5-2 kat arttı. 250 kişilik yemekli düğünler 200 bin TL’den başlıyor. Fiyatlar mekâna, menünün içeriğine, davetli sayısına göre değişiyor. Yemeksiz düğünler ise 90-100 bin TL civarı. Mekân, gelinlik, damatlık, saç-makyaj, fotoğraf, nikah şekeri, davetiye gibi tüm masrafları eklediğimizde düğünün maliyeti 450 bin TL’yi buluyor.”

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Evlenecek çiftlerin gelinliğinden kuaförüne, pastasından çiçekçisine, kuyumcusundan fotoğrafçısına kadar birçok ihtiyacı oluyor. Peki bu sektörlerin hareketliliği nasıl? Kırbıyık, “Burada sosyal medyanın büyük etkisi var” diyerek şöyle yanıt veriyor: “Örneğin, bir gelin artık 3-4 gelinlik alıyor, 3-4 farklı etkinlik için fotoğraf çekimi yaptırabiliyor. Takı, davetiye, nikâh şekeri, müzik, gelin arabası, pasta, damatlık firmaları da bu yoğunluktan etkileniyor.”

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık da kuyumculardaki hareketliliği şöyle anlattı: “Mayıs ayının ikinci haftasından sonra hem turizm hem de düğün sezonu açılmış oldu. Düğün ve nişan törenlerindeki yoğunluk mağazalarımızı da hareketlendiriyor.”

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DÜĞÜN TAKISINDA TERCİH DEĞİŞTİ

“PİYASADA oluşan pozitif atmosfer nedeniyle bu yıl, 2023’ten daha iyi bir düğün sezonu bekliyoruz” diyen İKO Başkanı Mustafa Atayık, “Yüksek altın fiyatları nedeniyle tüketicilerin tercihlerinin değiştiğini ifade etti. Atayık, “Alışverişlerde bütçeye uygun takı seçenekleri öne çıkıyor. Ama yine de bilezikler, gerdanlıklar, alyanslar ve pırlantalı mücevherler düğün alışverişinin olmazsa olmazları arasında. Gramaj olarak hafif ve uygun ürünler popülerliğini koruyor. Ancak Anadolu insanı halen 22 ayar altın takı almayı sürdürüyor. Özellikle büyük şehirlerimizde vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle bu talebin bir kısmı 14 ayar ürünlere kaydı” dedi.

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Atayık, “Setler, gram olarak daha hafif ve 14 ayar tercih ediliyor. Set kategorisinde taşlı setler öne çıkıyor. Pırlantalı mücevher grubu ve renkli taşlarla süslenen modellere olan talepte artış var. Tektaş, beştaş, bagetli ürünler ve suyolu mücevherlere olan ilgi sürüyor. Dünyada trend olan incili altın takılara da düğün törenlerinde bir talep var” diye konuştu.

Atayık ayrıca, altın fiyatlarındaki artışların hediyelik tercihlerini de etkilediğini belirterek, “Vatandaşlarımız düğünler için altın hediye almaktan vazgeçmiş değil. Ancak, daha önce çeyrek ya da yarım altın alanlar şimdi tercihini gram altından yana kullanıyor” dedi.

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ÇEYİZ ALIŞVERİŞİ ONLINE’A KAYDI

-Çiftlerin, fiyat avantajı nedeniyle online platformlardan yapılan çeyiz alışverişlerinin de hızlandığı belirtiliyor. IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, “Türkiye’de e-ticarette çeyiz alışverişleri son iki yılda yaklaşık yüzde 35 oranında artış gösterdi. Özellikle pandemi döneminde online alışverişin güvenilirliği ve çeşitliliği arttı, bu da online çeyiz alışverişlerine olan ilgiyi artırdı. Çeyiz alışverişlerinde en çok tercih edilen ürünler arasında mutfak eşyaları, nevresim takımları, küçük ev aletleri ve dekoratif ürünler öne çıkıyor. Düğün sezonlarının yoğunlaştığı yaz aylarında bu kategorilerdeki hareketlilik yüzde 50 oranında artış gösteriyor” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE KISILDI: YEMEK YERİNE KOKTEYL

-Kırbıyık, “Peki artan maliyetler çiftlerin tercihlerini değiştirdi mi” sorumuza ise şöyle cevap verdi: “Öncelikle düğün her halükarda oluyor. Ama bütçeyi kısmak için ilk olarak, konuk sayısında azalmaya gidiliyor ya da alkolsüz bir menü tercih ediliyor. Mekânlar da çok farklı menü seçenekleri sunuyor. Bütçeyi azaltmak isteyen bir çift, kırmızı etli menü yerine tavuk etliyi tercih edebiliyor ya da yemekli düğün yerine kokteyl düğün yapabiliyor.”