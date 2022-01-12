İşte 2022 yılında Borsa'da öne çıkabilecek sektörler

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Borsa İstanbul 100 endeksi, rekorlarla dolu bir yılı geride bırakırken; endeks 2021 yılını yüzde 25,30 oranında değer kazancıyla tamamladı. Borsa İstanbul, geçtiğimiz yıl gelişmekte olan ülke borsaları arasında üst sıralarda yer aldı ve özellikle son çeyrekte güçlü bir performansa imza attı. BIST 100 endeksi, gün içi tarihi rekorunu 17 Aralık tarihinde 2406 puana kadar yükselerek görürken; tüm zamanların en yüksek kapanışını ise, 16 Aralık’ta 2278 puanla yaptı. İşlem hacmi rekoru ise 77 milyar TL seviyesinde oldu. Endeks, dolar bazlı olarak ise, yüzde 29’un üzerinde değer kaybetti.

2021 yılında en çok kazandıran ilk 3 hisse senedi SASA Polyester, Erbosan Erciyas Boru ve İskenderun Demir Çelik olurken; en çok kaybettirenler ise, ODAŞ, Bera Holding ve Kartonsan oldu.

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En iyi getiri performansına sektör bazlı bakıldığında, metal ana sanayi sektörü yüzde 77’nin üzerinde kazançla öne çıkarken; onu orman kağıt basım sektörü takip ediyor.

Geçtiğimiz yıl küresel piyasaların gündeminde, Covid-19 pandemisi enflasyonist endişeler öncelikli yer alırken; yatırımcılar kendilerini korumak için hisse senedi piyasalarına da yöneldi. Özellikle yılın son 3 ayında dünya borsalarında yaşanan hisse senedi rallisine zaman zaman Borsa İstanbul’da eşlik etti. Borsa İstanbul’da yaşanan yükselişte hisse senetlerinin dolar bazlı ucuz olması ve şirket bilançolarının iyi gelmesi büyük oranda etkili oldu.

2022 yılında sahnede oyun kurucu Merkez Bankaları, enflasyonist endişeler ve yavaş ekonomik büyüme ve Covid-19 pandemisinde çıkabilecek yeni mutasyonlar olacak.

2022 yılının tahmin edilmesi zor bir yıl olduğunu belirten Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu, “Borsa’da her zaman fırsatlar oluşacaktır” şeklinde değerlendirdi. Turşucu aynı zamanda, 2022 yılının ilk çeyrek bilanço sonuçlarının, yılın geri kalanı için daha iyi sonuçlar vereceğini belirtti.

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ise, “Devam eden karlılık ve güçlü bilanço yapısı ile öz kaynaklara oranla yüksek ihracat yapan şirketler bu yıl ön planda olacak. Sektörel bazda, bankacılık sektörünü öz sermaye karlılığı bakımından ön plana çıkarıyoruz” şeklinde belirtti.

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İLK ÇEYREK BİLANÇO SONUÇLARI YOL GÖSTERİCİ OLACAKTIR

Tuncay Turşucu – Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu





2022 yılının tahmin edilmesi güç bir yıl olması bekleniyor. Öncelikle 2021 yılındaki yüksek büyümenin ardından aynı ivmenin sürdürülmesi zor. Diğer yandan yüksek enflasyon ve maliyet baskılarının özellikle sanayi tarafında hem ihracat performansı hem yatırımlar anlamında nasıl bir etki yaratacağı belirsiz bir konu. Ancak yine de Borsa’da her zaman fırsatlar oluşacaktır.

HİZMET SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKABİLİR

Covid-19 etkilerinin azalması ve açılmaların rahatlaması ile hizmet sektörünün 2022 yılında öne çıkması beklenebilir. Bu anlamda havacılık, yer hizmetleri ve turizmin canlı olacağını düşünürsek içecek sektöründe yerinde satışlar güçlü olabilir.

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Tahvil faizlerindeki yüksek seyrin, önemli yatırım geliri yazan Sigorta sektöründe belirleyici olmasını bekliyorum. Her ne kadar sigortacılık faaliyetlerinde yılın ilk yarısında güçlü beklentiler görünmüyor olsa da, yılın geri kalanında hem tahvil getirileri hem de sektördeki toparlanma sigortacılık hisselerini pozitif etkileyebilir.

Covid-19 etkisinin azalması çip krizini azaltabilir. Bu hem otomotiv sektörünü hem de beyaz eşya sektörünü olumlu etkileyebilir.

YAZILIM SEKTÖRÜ AVANTAJLI

Yazılım sektörü, hem TL maliyetlerin olması hem de dolar bazında satışların olması açısından avantajlı bir sektör. Covid-19 etkilerinin azalması ile sağlık sektöründe rahatlama beklenebilir.

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Petrol fiyatlarının yükselmesi ile birlikte inşaat taahhüt sektörü, özellikle Rusya ve Hazar bölgesi ülkelerinde canlanabilir.

Bunların dışında ihracat oranı yüksek şirketlerin yakından analiz edilmesinde fayda var. 2022 yılının ilk çeyrek bilanço sonuçları bizlere yılın geri kalanı için daha iyi sonuçlar verecektir.

2022’DE ŞİRKET HİKAYELERİ ÖN PLANDA OLABİLİR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü





2022 yılına, oyun kurucu Merkez Bankalarının sıkı para politikaları, artan enflasyon ve daha yavaş ekonomik büyüme ile giriyoruz. Elbette ki salgının hala devam ediyor olması ülke ekonomileri açısından bir tehdit unsuru. Ancak, çıkan yeni varyantların etkisinin daha sınırlı kalması küresel risk iştahının sürmesini destekliyor. Bu açıdan bakıldığında küresel varlık sınıfları için 2022 yılının en büyük senaryosu ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı para politikası adımları olacak.

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Gelişmekte olan ülkeler için sermaye akımlarının çekilmesi anlamına gelen Fed’in faiz artırma sürecine zayıf bir karneyle başlıyoruz. Ortodoks politikalardan uzaklaşılması, yüksek enflasyon, yüksek negatif reel faiz, yeni ekonomi politikaların benimsenmesi için zamana ihtiyaç duyulması, cari dengeye para politikası açısından atfedilen önem ve TL’nin istikrarsız durumu bizi zayıf kılan unsurlar arasında. Dolayısıyla beklenenden daha hızlı bir şekilde sıkılaşan Fed, borsa ile genel portföylerde daha yavaş bir yıl olmasına zemin hazırlayabilir.

HİSSE ÖZELİNDE HAREKETLİLİK YAŞANABİLİR

Buna karşın Borsa İstanbul’un ucuz kalması elimizde olan en önemli fırsat gibi görünüyor. 2022 yılı şirket hikayelerinin ön planda olacağı bir yıl olabilir. Hisse özelinde hareketlilik yaşanması beklenebilir. Bu açıdan bakıldığında tutarlı temettü ödeyen ve hisse geri alımı yapan şirketler öne çıkacaktır.

YÜKSEK İHRACAT YAPAN ŞİRKETLER ÖN PLANDA OLACAK

Ayrıca, devam eden karlılık ve güçlü bilanço yapısı ile öz kaynaklara oranla yüksek ihracat yapan şirketler bu yıl ön planda olacak. Sektörel bazda, bankacılık sektörünü öz sermaye karlılığı bakımından ön plana çıkarıyoruz.

Dayanıklı tüketim sektöründe büyümenin devam ettirmesini ve 2021 yılında daralan kar marjlarının 2022 yılında düzelerek normale dönmesini bekliyoruz. İhracat ağırlıklı çalışan otomotiv, beyaz eşya ve kimya sektörü beğendiğimiz sektörler arasında yerini alıyor. Sanayi ve ulaştırma sektöründeki hisselerin pozitif ayrışmaya devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca enflasyonist ortam, perakende sektör bilançolarını baskılayabilir; ancak bunların fiyatlara yansıyabileceğini ve bilançolarını geliştirmeye devam edeceğini düşünüyoruz.