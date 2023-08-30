İşte 10 öğrenci şehrinde kiralar

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Üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ev arayışı başladı. Peki öğrenciler ve aileleri kira için nasıl bir bütçe ayıracak? Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa bu soruya yanıt vermek için Türkiye’de en çok öğrencinin bulunduğu 10 ildeki ortalama kira bedellerini inceledi. Sonuçlar şöyle:

-Öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu illerden biri olan Eskişehir’de, ortalama konut kira değeri 9 bin 113 TL oldu. Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’ni barındıran Tepebaşı ilçesinde ortalama kira değeri 6 bin 285 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL’DA 18 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

-Öğrencilerin en çok tercih ettiği 10 il arasında Eskişehir’in ardında yer alan İSTANBUL’da 13 adet devlet üniversitesi bulunuyor. Mega kentte ortalama kira bedeli Ağustos 2023 itibarıyla 17 bin 742 TL oldu. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversitelerin kampüslerinin yer aldığı Beşiktaş ilçesinde ise ortalama kira değeri 34 bin 169 TL’ye ulaştı.

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-Yabancıların ilgisiyle kiraların hızla arttığı Antalya’da öğrenciler zorlanacak. Ağustos 2023 itibarıyla 2 devlet üniversitesi bulunan Antalya’da ortalama konut kira değeri 16 bin 303 TL oldu. Akdeniz Üniversitesi kampüsünün yer aldığı Konyaaltı ilçesinde ortalama kira değeri 17 bin 682 TL olarak Antalya ortalamasının üzerinde yer aldı.

EN DÜŞÜK RAKAM ERZURUM’DA

-Yoğun Öğrenci nüfusunun bulunduğu bir başka il olan Erzurum’da ortalama konut kira değeri 7 bin 427 TL oldu. Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi kampüslerinin yer aldığı Yakutiye ilçesinde ise ortalama konut kira değeri 6 bin 93 TL.

-İzmir’de ortalama konut kira değeri 14 bin 820 TL oldu. Ege Üniversitesi kampüsünün yer aldığı Bornova ilçesinde ortalama kira değeri 12 bin 548 TL ve Dokuz Eylül Üniversitesi kampüsünün yer aldığı Buca ilçesinde ortalama kira değeri 8 bin 872 TL oldu.

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-Deprem sonrası yoğun göç alan Ankara’da kiralık arzı önemli ölçüde azaldı. Ağustos 2023 itibarıyla Ankara’da ortalama konut kira değeri 13 bin 484 TL oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi kampüslerinin yer aldığı Çankaya ilçesinde ortalama kira değeri 16 bin 16 TL ile Ankara ortalamasının üzerinde kaldı.

-Öğrencilerin tercih ettiği Konya’da ortalama kira 11 bin 725 lira, Kocaeli’nde 11 bin 942 lira, Bursa’da 11 bin 513 lira, Sakarya’da ise 8 bin 997 lira olarak hesaplandı.