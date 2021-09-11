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Ekonomi
Arzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ/ RİZE - DHA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

İstavritin kilosu 5 liraya düştü! Vatandaş kasayla almaya başladı

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Karadeniz'de bolca yakalanan istavritin fiyatı düşerken vatandaşlar da kasalarla alıp balıkları depolamaya başladı. Balıkçı Necmettin Duman, “İstavrit 5 TL olunca müşteri kasayla alıyor. Alıp dolaplarına koyuyorlar. Tahmin ediyorum ki Türkiye’nin hiçbir yerinde şu an 5 TL’ye balık satılmıyordur" dedi.

Karadeniz’de av yasağının sona erdiği ilk gün tezgahta kilosu 30 liradan satılan istavritin fiyatı, yaşanan bollukla 5 TL’ye kadar geriledi. Rizeliler, ucuzlayan istavriti kasa kasa alıp, buzluklara depolamaya başladı.

İstavritin kilosu 5 liraya düştü Vatandaş kasayla almaya başladı


Denizlerde, 1 Eylül’de başlayan av sezonu sürüyor. Teknelerle denize açılan balıkçılar, ağlarını serin sulara bırakıyor, balık avlıyor. Geçen yıl palamut ile başlayan sezon, bu sene istavritle açıldı. Av yasağının kalktığı ilk gün tezgahlarda kilosu 30 TL’yi bulan istavritin fiyatı, yaşanan bollukla 5 TL’ye kadar geriledi. Rizeliler de ucuzlayan istavriti kasa kasa satın alıp, buzluklarda depolamaya başladı. Kentte tezgahlarda palamudun tanesi 25 TL, mezgit 15 TL, barbunya 25 TL, çinekop 30 TL, az miktar da hamsi ise 15 TL’ye satılıyor.

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‘HERKES İSTAVRİT YİYECEK’

Balıkçı Necmettin Duman, “İstavrit 5 TL olunca müşteri kasayla alıyor. Alıp dolaplarına koyuyorlar. Tahmin ediyorum ki Türkiye’nin hiçbir yerinde şu an 5 TL’ye balık satılmıyordur. Rizeliler bugünkü bu fırsatı kaçırmıyor. Herkes istavrit yiyecek” dedi.

İstavritin kilosu 5 liraya düştü Vatandaş kasayla almaya başladı


Balıkçı Kerim Yavuz da tüketicinin hamsi beklediğini söyleyerek, “Hamsi kısa zaman içinde bolluğunu gösterecek. Bollaştığında tezgahlarımız daha da şenlenecek. Hamsiyi bugün 15 liradan satıyoruz, bugünden sonra da düşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Ağlar istavritle doldu
Ağlar istavritle doldu

Kasayla istavrit alan Ayşe Kuru ise “İstavriti bu kadar ucuz görünce kasayla aldım. Dolaba koyacağım, bir daha bu kadar ucuz bulamam. Balık fiyatları bence şu an gayet güzel.  Bu yıl bol bol balık yiyeceğiz" dedi.

İstavritin kilosu 5 liraya düştü Vatandaş kasayla almaya başladı


Salih Yılmaz da “Karadenizli olarak tabi ki tercihimiz, hamsi ama şu anda istavrit çok bol ve ucuz. Hamsi ucuzlayana kadar istavrite devam” diye konuştu.

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