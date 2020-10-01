İstanbul’un yeni kültür-sanat ve yaşam merkeziyle tanışın!

Tarihi 19. yüzyıla kadar uzanan, “Fişek Fabrikası” ismiyle de bilinen Fişekhane, Osmanlı’nın ilk sanayi tesislerinden Fabrika-ı Hümayun'un içinde bulunan görkemli bir kompleks… Zevkli bir şekilde restore edilerek İstanbul’un kültür – sanat hayatının merkezine oturan Fişekhane, artık zengin etkinlik yelpazesi, alışveriş alanları, gurme yeme – içme mekânları ve çok daha fazlası ile, İstanbullulara kapılarını açıyor!

TİYATRO, KONSER, SERGİ, ATÖLYELER VE ÇOK DAHA FAZLASI…

İyi yaşamın tüm detaylarıyla başladığı Büyükyalı İstanbul’da; Fişekhane, eğlenmeyi ve sanatı sevenlere isteyebilecekleri her şeyi ve fazlasını sunuyor… Burada; en sevdiğiniz müzisyenleri canlı dinleyebilir, güncel sergilere katılabilir, popüler tiyatro oyunlarını ve vizyon filmlerini izleyebilir, açık hava sinemasında nostalji keyfi yapabilir, ya da çeşitli atölye çalışmalarına katılarak yaratıcı yönünüzü yeniden keşfedebilirsiniz! Dilerseniz en seçkin markalar eşliğinde keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayabilir, gurme restoranlarda dünya mutfaklarının en lezzetli örneklerinin tadına bakabilirsiniz…

Tabii Fişekhane’nin yalnızca bir kültür – sanat ve eğlence kompleksi olarak değil, aynı zamanda bir “iyi yaşam merkezi” olarak tanımlanmasının bir sebebi var... İyi yaşam için önce iyi beslenmenin şart olduğu felsefesinden yola çıkarak hayata geçirilen, Türkiye’nin dört bir yanından organik ve doğal gıda ürünlerinin ve kişisel bakım malzemelerinin beğenilerinize sunulduğu Organik Pazar ve Doğal Pazar da, burada daha sağlıklı bir yaşamı keşfetmek isteyenlere kapılarını açıyor! Aynı zamanda, spordan vazgeçemeyenler ve kendini biraz şımartmak isteyenler için de, Spor Merkezi ve Spa, Büyükyalı sakinlerini ve ziyaretçilerini bekliyor!

Eğer tüm bunlar sizin de kulağınıza hoş geliyorsa, Büyükyalı İstanbul’un Fişekhane kompleksi ve burada sizi bekleyen imkân ve ayrıcalıklar hakkında daha detaylı bilgi almak ve etkinlik takvimine göz atmak için, Fişekhane web-sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu bir ilandır.

Büyükyalı İstanbul

Fişekhane