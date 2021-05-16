İstanbul’un ‘yalnız’ turistleri

Türkiye’de 17 Mayıs’tan itibaren kapanma süreci sona eriyor. Biz de yeniden normale dönüş başlamadan önce dünyanın ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan İstanbul Sultanahmet’e gittik. Sabahın erken saatlerinde tarihi meydandaki yerimizi aldık. Daha önce birçok kez haber için geldiğimiz bölgede ‘tarihi bir sessizlik’ hakimdi.



Geçmişte de Türkiye turizmi, yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle zor dönemlerden geçmiş, turist sayıları düşmüş, Türkiye’nin en çok turist ağırlayan bölgelerinin başında gelen Sultanahmet’e gelen turist sayıları da azalmıştı. Ancak cumartesi günü ziyaret ettiğimiz tarihi bölgeyi ilk kez bu kadar sakin gördük. Koronavirüs nedeniyle turizm sektörünün yaşadığı zor durum net olarak belli oluyordu.



GELİNLİKLİ FOTOĞRAF

İlk olarak Topkapı Sarayı’na giriş yaptık. Öğlen saatleri olmasına rağmen herhangi bir sıra yoktu. Bölgeye gelen turistler rahatlıkla içeri girebiliyordu. İçeride gruplar halinde gelen turistler de vardı, ailesi ve arkadaşlarıyla olanlar da. Herkes fotoğraflar çekiyor, rehberlerden bilgi alıyordu. Dışarı çıktığımızda ise çok farklı bir görüntüyle karşılaştık. Endonezya’dan gelen bir grup turistin arasında gelinlikle poz veren biri de vardı. Grubu getiren rehbere Türkiye’de düğün yapıp yapmadıklarını sorduk. Rehber daha önce Endonezya’da evlendiklerini, burada fotoğraf çekimi yaptıklarını söyledi.



‘ESKİ GÜNLERE DÖNMELİYİZ’

Topkapı Sarayı’ndan çıktıktan sonra Ayasofya Cami’nin yakınlarındaki esnaf ile sohbet etme imkanı bulduk. Kestane satışı yapan bir esnaf, kapanma sürecinde işlerinin yüzde 90 azaldığını, bayram sonrasında işlerin toparlanmasını beklediğini söyledi. Yine Ayasofya yakınlarında hizmet veren kafeyi işleten İbrahim Besili de şunları söyledi: “Kapanma sürecinde işlerimiz bir hayli azaldı. Gelen turist de kafelerde oturamadığı için işlerimiz bir hayli düştü. Ancak açılmanın ardından turist sayısında bir artış bekliyoruz. Yasakların sona ermesiyle gelirlerimiz de yükselecektir. Topkapı Sarayı’na giriş kuyruğu geçmişte kafemize kadar uzanırdı. Bugünlerin geri gelmesini bekliyoruz. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının da gelmesiyle rahatlama olacaktır.”



ZENGİN TURİSTİ ÇEKMELİYİZ

Halı ve hediyelik eşya satışı yapan bölge esnaflarından Ömer Karabağ ile de yaşadıkları durumu konuştuk. Türkiye turizminin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını söyleyen Karabağ, “Türkiye turizmi geçmişte de zor dönemler yaşadı. 2019 ise çok iyiydi. Sonrasında korona süreci başladı. 2020 ve bu yıl çok kötü durumlar yaşamaya başladık. Şu an turist akışı var, açılma süreciyle birlikte de turist sayısı artacaktır.



Ancak geçmişte gelen ve para harcayan Batılı turistlerde büyük azalma var. Onlar 3-5 bin dolar harcama yapardı. Bu dönemde gelen Batılı turist sayısı çok az. Farklı ülkelerden gelen turistlerin de ortalama harcaması çok düşük. Konaklama dahil, 2-3 kalıp 1000 dolar harcayıp gidiyorlar. Bizim yeniden para harcayan turisti ülkemize çekmemiz gerekiyor” diye konuştu.



MEYDANDA TURİST YOĞUNLUĞU

HEM Ayasofya Cami’ni hem de Sultanhamet Cami’ni gören meydan bölgenin en kalabalık yerleri arasındaydı. Geçmişte tarihi mekanlara yakın ara sokaklarda dahi turistlerle karşılaşırdık. Şimdi ise o sokaklarda daha sakin görüntürler hakimdi. Meydanda olan turistler bol bol fotoğraf çekiyor, yürüyüş yapıyordu. Türk vatandaşı sayısı ise yasaklar nedeniyle bir hayli azdı. Ayasofya Cami ve Sultanahmet Cami turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler arasındaydı.



‘YERLİ TURİST DE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’

Bölgede gözlem yapmaya devam ettik. En büyük sıkıntı ise yeme-içme noktalarına oturmanın yasak olmasıydı. Bu sektörde faaliyet gösteren esnaflar, kapanma sürecinin sona ermesinin ardında restoranlara belli sayılarda müşteri alınmasına izin verilmesini beklediklerini söyledi.



İzin verilmesi halinde turistlerin ilgisinin artacağına dikkat çeken esnaf, “Sadece yabancılar değil yerli turistlere de hizmet veriyoruz. Vaka sayılarının düşmesi ve aşılanmanın artmasıyla işlerimizin geçen yıla göre daha da artacağını tahmin ediyoruz. Eğer virüs sürecini başarıyla atlatabilirsek İstanbul bir hayli fazla turist ağırlayacaktır” ifadelerini kullandı.







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