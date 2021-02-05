İstanbul'un o ilçesi nüfusuyla 51 ili geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçlarını açıkladı. Bu verilere göre; İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun %18,49’unun ikamet ettiği İstanbul’un ilçeleri arasındaki sıralamada ise Bağcılar 737 bin 206lık nüfusuyla üçüncü sırayı aldı. Bağcıların bu nüfusuyla Türkiye'deki 81 ilden 51inden daha kalabalık olduğu ve sıralamada 30 büyükşehirden sonra 31. sırada olduğu ortaya çıktı.

KALİTEYİ AZALTMADAN HİZMETE DEVAM

Bağcılar, yeni projelerle ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel alanda büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Yaptığımız çalışmalarla Bağcılarımız gerek kentsel dönüşümle yenilenerek talep gören bir yaşam merkezine dönüşüyor gerekse yeni düzenlemelerle çağın ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu da ilçedeki nüfus hareketliliğine neden oluyor. İstanbul'da da yurt genelinde de nüfus olarak kalabalık şehirler arasındayız. Nüfusumuzun çokluğuna rağmen belediye olarak kalitemizi azaltmadan herkese ve her kesime hizmete devam ediyoruz dedi.

Büyük bir nüfusa sahip olan ilçede istisnasız 81 vilayetten insan yaşamakla birlikte Kazakistan'dan Yunanistan'a kadar farklı ülkelerden insanlar bir arada huzur içinde yaşıyor.