İstanbul’u umutlandıran turist hareketi

KURBAN Bayramı tatili nedeniyle Türkiye’de büyük bir turizm hareketi yaşanıyor. Milyonlarca insan tatil bölgelerine akın ederken, özellikle kıyı bölgelerindeki otellerde doluluklar yükseldi. Sahillerde, eğlence mekânlarında yer bulmak giderek zorlaşıyor. Kıyı bölgelerindeki oteller artan ilgiden memnun olduklarını, bayram sonrasında da turist ilgisinin devam etmesini beklediklerini söylüyor. Deniz, kum, güneş turizmi tarafında büyük yoğunluk yaşanırken, pandemi öncesinde dünyanın en çok turist ağırlayan şehirlerinden biri olan İstanbul’da nasıl bir durum yaşandığını, şehrin en çok turist çeken bölgesi olan Sultanahmet’teki otelcilerle konuştuk.



CİROLAR 5 KAT ARTTI

Bayram döneminde yerli turistin İstanbul’da azaldığına dikkat çeken Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton Genel Müdürü Ahmet Aslan, “Ancak uzun süredir yavaş giden yabancı turist ilgisinde büyük bir artış yaşandı. 2 ay öncesine göre günlük cirolarımız 5 katına çıktı. Otelde ise yüzde 80 doluluklara ulaştık. Bu oran 2 ay öncesinde yüzde 30 seviyelerindeydi. Şu anda en çok turisti ABD’den ağırlıyoruz. Otelde kalan turistlerin yüzde 40’ını ABD’liler oluşturuyor. ABD dışında Avrupalı turistin de ilgisi var. Ortadoğu ülkelerinden de gelişler arttı. Katar, Kuveyt ve Lübnan’dan turistler ağırlıyoruz. Eğer pandemi sürecinde olumsuz durumlar ortaya çıkmazsa İstanbul’un toparlanma sürecine girdiğini söyleyebiliriz” diye konuştu. Aslan, sadece otel konaklamalarında değil, hizmet verdikleri yeme-içme alanlarında da ciroların yükseldiğine dikkat çekti.



FİYATLAR YÜKSELDİ

Sultanahmet’teki Galley Otelin sahibi Serbay Dereci de, bölgedeki durum hakkında şu bilgileri verdi: “Kışın 100 TL’den oda veriyorduk. Şu anda minimum 200 TL’den satılıyor. Müşteri profili de değişmeye başladı. Para harcamayı seven turist de geliyor. Fiyatlar 350 TL’ye kadar çıkıyor. Beklentimiz daha çok Avrupalı turistti ancak Arap turist yoğunluğu var. Gelen Arap turistin büyük çoğunluğu ABD pasaportu ile geliyor. Mısır, Ürdün gibi ülkelerden de geliyor. Yüzde 80’in üzerinden dolulukla çalışıyoruz. Çevremizdeki otellerde de benzer bir durum var. Dönem dönem doluluklar yükseliyor, azalıyor. Haftalık olarak talepler geliyor. Geçmişteki gibi erken rezervasyonla gelen turist sayısı az. Düzenli bir turist akışı olmasa da durumdan memnunuz. Çünkü geçen yıl pandemi sürecinde çok zor süreçlerden geçtik.”

MAKEDONYA VE ROMANYA SÜRPRİZİ

2015’ten bu yana turist akışında ufak çaplı düşüşlerin yaşandığına dikkat çeken Sultanahmet’te faaliyet göstren Hypnos Design Otel Genel Müdürü Gürkan Aral, “Ancak 2020 itibariyle yaşanmaya başlayan pandemi süreci ile birlikte şehir otelleri olarak dip yaptık. Yaklaşık 1.5 yıldır neredeyse hiç hareket yoktu. Zor bir süreçten geçtik. Ancak yaklaşık 1 aydır bölgemizdeki turist hareketi artmaya başladı. Daha çok Arap turistler ilgi gösteriyor. Makedonya ve Romanya gibi ülkelerden de gelişler arttı. Henüz Avrupalı turist sayısında istediğimiz noktada değiliz. Hala İngiltere Türkiye’ye seyahate izin vermiyor. Almanya da vatandaşlarını AB içinde tatil yapmaya yönlendiriyor. Eğer Avrupalı turistlerin gelişlerine izin verilir ve sayıları artarsa bölgedeki otelciler olarak rahatlama sürecine girebiliriz” ifadelerini kullandı.



DOLULUKLAR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

İSTANBUL Ticaret Odası Konaklama Komitesi Başkanı ve Old City Otelciler Platfomu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Aydın Karacabay, “Kıyı otellerinde çok ciddi hareketlilik var ancak bu hareketlilik tam olarak şehir otellerine yansımadı. Her ne kadar istediğimiz seviyede olmasa da bir ay öncesine göre artış yaşanmaya başladı. Doluluklarımız yükseliyor. Fiyatlarda pandemi öncesine dönemesek de yaşanan artış bizi yine de memnun ediyor. İngiltere hariç Avrupalı turist gelmeye başladı. Geçmişte gelen Avrupalı turist daha çok para harcardı. Şimdi gelenlerin profili ise biraz farklı. Bölgemizde hala kapalı oteller var. Açık olan oteller ise hareketliliğin başlamasından memnun. Bu hareketlilik bizi gelecek için umutlandırıyor. Şehir otelleri olarak kısa çalışma ödeneği desteğine ihtiyacımız var. Eğer bu destek verilirse çok rahatlayacağız. Artan hareketlilikle birlikte verilecek kısa çalışma desteği de olursa şehir otelleri rahatlayacaktır”

diye konuştu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BEKLENTİSİ

ANTALYA dolunca bütün Türkiye’deki otellerin dolmuş gibi hissedildiğini söyleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Ancak şehir otellerinin misafir profilleri farklı oluyor. Avrupa ülkeleri tam olarak seyahate izin vermediği için ya da dönüşte karantina uyguladığından turist sayıları istediğimiz seviyelerde değil. Latin Amerika ve Uzakdoğu’da henüz tam olarak açılmadı. İstanbul’da şu an bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin kaynağı ise Ortadoğulu turistler. Onlar da bayram tatili nedeniyle İstanbul’u tercih ediyor. Dünya Turizm Örgütü’ne göre şehir otelleri 2019 rakamlarını 2024 gibi yakalayacak. Ancak biz bu seviyeleri 2022 sonunda itibaren yakalamayı hedefliyoruz. Bu yüzden kısa çalışma ödeneğinin şehir otelleri için devam etmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

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