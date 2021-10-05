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İstanbullu şirketler ihracatta rekor kırdı

#İhracat#İstanbul İhracat#İhracat Rakamları
İstanbullu şirketler ihracatta rekor kırdı

İstanbullu şirketlerin dış satımı, eylül ayında 8 milyar 496 milyon 698 bin dolara ulaşarak aylık bazda rekor seviyeyi gördü.

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AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 20 milyar 783 milyon 227 bin dolara yükseldi. İstanbullu şirketlerin dış satımı da eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 33,2 artışla 8 milyar 496 milyon 698 bin dolara ulaşarak aylık bazda rekora imza attı. İstanbul, Türkiye'nin ihracatında il bazında liderliğini açık ara farkla sürdürdü.

İstanbul'u 1 milyar 683 milyon 591 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 286 milyon 881 bin dolarla Bursa, 1 milyar 97 milyon 881 bin dolarla İzmir, 927 milyon 946 bin dolarla Gaziantep izledi. İstanbullu şirketler, ayında dünyanın 217 noktasına ürünlerini ulaştırırken, İstanbul'un Türkiye'nin eylül ayı ihracatındaki payı ise yüzde 40,9 oldu. Eylül ayında değer bazında en fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı bu dönemde değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 139 milyon 871 bin dolar artış kaydetti. İstanbul'u 466 milyon 303 bin dolarla Kocaeli, 343 milyon 418 bin dolarla Hatay, 239 milyon 245 bin dolarla İzmir, 167 milyon 253 bin dolarla Gaziantep takip etti.

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ASLAN PAYI HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONUN
İstanbullu şirketlerin eylül ayı ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Sektör, İstanbul'dan gerçekleştirilen dış satımda yine liderliği bırakmadı. İstanbullu şirketler, hazır giyim ve konfeksiyonda 1 milyar 345 milyon 47 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Hazır giyim ve konfeksiyonu 1 milyar 304 milyon 80 bin dolarla çelik, 1 milyar 191 milyon 20 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 662 milyon 294 bin dolarla elektrik-elektronik, 616 milyon 685 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörleri izledi.

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İstanbul'da sektörel olarak değer bazında ihracatını en fazla artıran çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller, mücevher, hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Bu dönemde İstanbul'da faaliyet gösteren çelik sektörünün ihracatı 709 milyon 91 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı 316 milyon 775 bin dolar, demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı 232 milyon 598 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı 145 milyon 500 bin dolar arttı. İstanbul'daki mücevher sektörünün dış satımı da eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre 164 milyon 510 bin dolar artarak 453 milyon 842 bin dolara çıktı.

İSTANBUL'DA ÜRETİLEN ÜRÜNLERE EN FAZLA TALEP ALMANYA'DAN GELDİ
İstanbul'da üretilen ürünlere en fazla talep Almanya'dan geldi. İstanbullu şirketler, 699 milyon 530 bin dolarla eylül ayında en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Almanya'nın ardından İstanbullu şirketlere en fazla talep 515 milyon 273 bin dolarla ABD'den, 474 milyon 139 bin dolarla Birleşik Krallık'tan, 427 milyon 151 bin dolarla İspanya'dan, 374 milyon 129 bin dolarla İtalya'dan geldi.

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#İhracat#İstanbul İhracat#İhracat Rakamları