İstanbullu şirketler dünyanın 210 noktasına ürün ihraç etti

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,5 artarak 15 milyar 48 milyon dolara yükseldi. İstanbullu şirketler ocak ayında 5,7 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5,6 milyar dolar düzeyinde bulunurken, bu da İstanbullu şirketlerin ihracatının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşın yüzde 2,9 artarak 5,7 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin ocak ayında gerçekleştirdiği toplam ihracatta İstanbullu şirketlerin payı yüzde 38,1 oldu.



ASLAN PAYI HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONUN

İstanbullu şirketlerin ocak ayı ihracatında aslan payını yüzde 17,9 ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı geçen ay 2020 yılının aynı dönemine göre, yüzde 0,3 azalarak 1 milyar 30 milyon dolara geriledi.

Bu düşüşe karşın sektör, İstanbul'dan yapılan ihracatta liderliğini korudu. Aynı dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ardından İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren diğer sektör 915 milyon 928 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olurken, bunu 555 milyon 980 bin dolarla çelik sektörü izledi.

İstanbul'dan 485 milyon 889 bin dolarlık elektrik - elektronik, 399 milyon 464 bin dolarlık demir ve demir dışı metaller, 399 milyon 332 bin dolarlık otomotiv, 308 milyon 962 bin dolarlık mücevher, 296 milyon 485 bin dolarlık tekstil ve hammaddeleri, 229 milyon 385 bin dolarlık makine ve aksamları, 180 milyon 456 bin dolarlık mobilya kağıt ve orman ürünleri ihraç edildi.



EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ SEKTÖRÜNDE

Ocak ayında İstanbullu şirketlerin ihracatının 12 sektörde arttığı, 15 sektörde azaldığı görüldü. Dış satımda artışı yakalayan sektörler ise süs bitkileri ve mamulleri, savunma ve havacılık sanayii, yaş meyve ve sebze, kimyevi maddeler ve mamulleri, fındık ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller, mücevher, elektrik - elektronik, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayii, tekstil ve hammaddeleri şeklinde sıralandı.

Bunların arasından ocak ayında İstanbullu şirketlerin ihracatını en fazla artırdığı sektör ise yüzde 52,8 ile süs bitkileri ve mamulleri oldu.

Süs bitkileri ve mamulleri sektörünün ihracatı, 2020 ocak ayında bulunduğu 477 milyon dolar seviyesinden bu yılın aynı döneminde 729 milyon dolar seviyesine çıktı.

Aynı dönemde İstanbul'da ihracatın en fazla düşüş kaydettiği sektör ise gemi ve yat oldu. Sektörün ihracatı, ocak ayında yüzde 54,4 azalış kaydederek 54 milyon 139 bin dolardan 24 milyon 674 bin dolara geriledi.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Ocak ayında İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı Almanya oldu. Ülke ihracatında da önemli bir yer tutan Almanya'ya İstanbul'dan gerçekleştirilen dış satım ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3,8 artarak 572 milyon 665 bin dolardan, 594 milyon 276 bin dolara yükseldi.

Almanya'nın ardından 325 milyon 665 bin dolarla Birleşik Krallık, 301 milyon 283 bin dolarla İtalya, 274 milyon 7 bin dolarla ABD, 265 milyon 461 bin dolarla İspanya, 244 milyon 249 bin dolarla Fransa, 208 milyon 280 bin dolarla İsrail, 152 milyon 365 bin dolarla Hollanda, 141 milyon 660 bin dolarla Irak, 118 milyon 466 bin dolarla Polonya İstanbullu şirketlerin en büyük pazarları arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde İstanbul'dan miktar bazında ihracatın en fazla artış kaydettiği ülke ise 80,8 milyon dolarla Lübnan oldu. Lübnan'ı 65,2 milyon dolarla ABD, 49,8 milyon dolarla İsviçre, 49 milyon dolarla Fransa, 42,5 milyon dolarla Hong Kong izledi. Öte yandan ocak ayında İstanbul'da 27 sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ürünlerini 210 ülke ve bölgeye ihraç etmesi dikkati çekti.