Balık tezgahlarında fiyatlar normale döndü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tarım Kredi Kooperatifleri açıkladı Gübre fiyatlarında büyük indirimTarım Kredi Kooperatifleri açıkladı! Gübre fiyatlarında büyük indirim#Tarım Kredi Koperatifleri
Tarihi karar sonrası Aziz Yıldırımdan ilk açıklamaTarihi karar sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama#Fenerbahçe
Delmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktıDelmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktı#Koronavirüs
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
Bakan Akar CNN TÜRKte… Doğu Akdenizde kararlılık vurgusuBakan Akar CNN TÜRK'te… Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu#Milli Savunma Bakanı
İçişleri duyurdu: Tehlikeli köpek ırklarını besleyenlere ceza yağdıİçişleri duyurdu: Tehlikeli köpek ırklarını besleyenlere ceza yağdı#Köpek
Uzman isimler yorumladı 2022de piyasaları hangisi nasıl etkileyecekUzman isimler yorumladı! 2022'de piyasaları hangisi nasıl etkileyecek?#Küresel Piyasalar
Kuş gribi alarmı İlk görüntüler dünyayı şoke ettiKuş gribi alarmı! İlk görüntüler dünyayı şoke etti#Kuş Gribi
TeftişTeftiş#Nureddin Nebati
Bidendan beklenen itiraf geldi Sözleri deprem etkisi yarattıBiden'dan beklenen itiraf geldi! Sözleri deprem etkisi yarattı#Biden
18 yıllık aşk bitti Sosanın eşi Arjantinde içini döktü... Kariyeri Türkiyede ve...18 yıllık aşk bitti! Sosa'nın eşi Arjantin'de içini döktü... "Kariyeri Türkiye'de ve..."#Jose Sosa
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldu 2 yıllık ekmeğini verelim bu olayı kapatEkmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldu! '2 yıllık ekmeğini verelim bu olayı kapat'#Denizli
Taşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildimTaşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildim#Nicole Kidman
‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı!#Selen Görgüzel
Taksiciler odası seçimlerinde şok iddialar Başkan tefeciden borç mu aldı Aday isim korsan taksici miTaksiciler odası seçimlerinde şok iddialar! Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday isim korsan taksici mi?#İTEO
HABERLEREkonomi Haberleri

Balık tezgahlarında fiyatlar normale döndü

#Balık Sezonu#İstanbul#Balık Fiyatları
Balık tezgahlarında fiyatlar normale döndü

Günlük balık ihtiyaçlarının büyük bölümünü özellikle Marmara bölgesinden alan Eskişehirli balıkçılar, iki gün boyunca ağ atmayan İstanbullu balıkçıların yeniden suya açılmaları ile balığın bollaştığını, balık fiyatlarının normale döndüğünü belirttiler.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta, artan maliyetlerine rağmen kabzımalların balık kasa fiyatlarını yükseltmemesi nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen İstanbul'daki balıkçılar iki gün boyunca balığa çıkmama kararı almıştı. Balıkçılar bu iki günün ardından yeniden denizlere açılınca bu durum ülke genelindekiler gibi Eskişehir'deki tezgâhlara da yansıdı. Ağların atılmadığı zaman az balık olması nedeniyle artan balık fiyatları, tekrar eski haline geldi.

Balık tezgahlarında fiyatlar normale döndü

“İKİ GÜN BİZİ ETKİLEDİ, BALIK AZ ÇIKTI, FİYATLARA DA YANSIDI”

Eskişehir’de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, balıkçıların bazı sebeplerden dolayı iki gün boyunca motor kapattığını söyledi.

Bu durumun tezgâhları da etkilediğini belirten Şahin, “Balıkçılar iki gün boyunca yetkililere seslerini duyurmak amacıyla motor kapattılar. Mazotun pahalı gelmesi ve denizlerdeki fırtınadan dolayı zorlandıklarını söyleyerek bunu yaptılar. Bu iki gün bizi etkiledi, balık az çıktı, fiyatlara da yansıdı. Tekrar balığa çıkmaya başladılar, şimdilerde tezgâhlar yeniden doldu. Önümüzdeki günlerde inşallah böyle bir şey olmaz. İnsanlar zaten en ucuza balığı alıyor. Vatandaşın bol bol balık yiyebilmesi için balıkçılara yardımcı olunması lazım. Devletimizin balıkçı teknelerine ve balıkçı esnafa yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

Gözden Kaçmasın

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyorOmicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?Haberi görüntüle

DOLAR DÜŞTÜ AMA ÇUPRA VE LEVREĞİN FİYATI DÜŞMEDİ

Haberin Devamı

Çupra ve levreğin besi balıkları olmasından dolayı dövize endeksli olduğunu aktaran Şahin, bu balıkların fiyatlarında artış olduğunu kaydetti. Fiyatların genel olarak normal düzeyde olduğunu ifade eden Şahin, “Çupra, levrek ve bazı küçük balıklarda artış var, ama yine de fiyatlarımız normal. Balıkçılarımız Salı günü tekrar balığa çıktıkları için balık da bollaştı ve fiyatlar oturdu. Çupra ve levrek besi balığı olduğu için bunlar dolar endeksli alınıyor, o yüzden pahalı olur. Şimdi dolar da düştü ama hala çupra ve levreğin fiyatı düşmedi” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici miTaksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Balık Sezonu#İstanbul#Balık Fiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs