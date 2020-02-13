İstanbul’dan 357 bin uçak geçti

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, Bakan Turhan’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığına bir önerge verdi. Kaya önergesinde, İstanbul Havalimanı’nın son dönemde uçuş iptalleriyle gündeme geldiğini savunarak, “Uçakların şiddetli rüzgârlar nedeniyle iniş ve kalkışlarda ciddi sorunlar yaşadığı, birkaç deneme sonunda uçakların havalimanını iniş yapabildiği sıklıkla medyada yer almaktadır. Havalimanın açıldığı günden beri toplamda kaç uçak seferi düzenlenmiştir? Kaç uçuş iptal edilmiştir? İptal edilen uçuş seferleri, hangi gerekçelerle iptal edilmiştir?” sorularını yöneltti.



OPERASYONEL SEBEPLER



HDP’li Kaya’nın önergesini yanıtlayan Bakan Turhan, özetle şunları kaydetti: “İstanbul Havalimanı, 29 Ekim 2018’de hizmete verilmiş olup 31 Ekim 2018’de tarifeli seferlere başlanmıştır. 31 Ekim 2018 - 23 Ocak 2020 arasında toplam 356 bin 617 uçak trafiği gerçekleşmiştir. İstanbul Havalimanında, Aralık 2018-Aralık 2019 döneminde iç hatlarda; havayolu işletmelerinden kaynaklı sebepler, diğer havalimanlarmdaki olumsuz hava koşulları ve operasyonel sebepler ile teknik sebeplere bağlı olarak toplam 1394, dış hatlarda ise havayolu işletmelerinden kaynaklı sebepler, diğer havalimanlarmdaki olumsuz hava koşulları, operasyonel sebepler ve grevler ile teknik sebeplere bağlı olarak toplam 5 bin 212 uçak trafiği iptal edilmiştir.”