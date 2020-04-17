İstanbul'daki havalimanları 20 milyon kişiyi ağırladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hissedildiği ocak, şubat ve mart ayında, 142 bin 83 sefer düzenlenen İstanbul'daki havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısı 19 milyon 287 bin 784 kişi olarak belirlendi.



Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu ve iptallerin yaşandığı İstanbul'da, yılın ilk çeyreğinde sefer ve yolcu sayısında, geçen senenin aynı dönemine kıyasla azalma yaşandı.



AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda ocak, şubat ve mart ayında iç hatta 1853, dış hatta 5 bin 478 sefer yapıldı. Yılın ilk 3 ayında 7 bin 331 uçuş bu havalimanından düzenlendiği belirlendi.

Ocak-mart döneminde, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 48 bin 225 sefer icra edildi. Seferlerin 28 bin 588'i iç hat, 19 bin 637'si dış hat noktalarına yapıldı.



Bu dönemde, İstanbul Havalimanı'nda iç hatta 22 bin 80, dış hatta 64 bin 447 sefer icra edildi. Yolcular, üç ay boyunca 86 bin 527 seferle bu havalimanından seyahat etti.



Bu yılın ilk çeyreğinde, İstanbul'daki tüm havalimanlarından, iç hatta 52 bin 521, dış hatta 89 bin 562 olmak üzere toplam 142 bin 83 sefer icra edildiği belirlendi.

Geçen yılın aynı döneminde kentteki havalimanlarından 164 bin 259 sefer düzenlendiği hesaplanmıştı. Ocak, şubat ve mart ayında düzenlenen sefer sayısının, geçen senenin aynı dönemine göre 22 bin 176 azaldığı belirlendi.



İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 12 MİLYONDAN FAZLA YOLCU UÇTU



Atatürk Havalimanı, geçen yıl, 6 Nisan'da sona eren büyük taşınmanın ardından sadece özel ve kargo uçuşlarına ev sahipliği yapmaya başladı, tarifeli yolcu seferleri icra edilmedi.



Sabiha Gökçen Havalimanı ise ocak, şubat ve mart ayında, iç hatta 4 milyon 316 bin 677, dış hatta 2 milyon 727 bin 36 yolcuya hizmet verdi.

Yılın ilk üç ayında, toplam 7 milyon 43 bin 713 kişi bu havalimanında ağırlandı.



İstanbul Havalimanı'nda da ocak-mart döneminde toplam 12 milyon 244 bin 71 yolcu seyahat etti. İç hatta 3 milyon 101 bin 532, dış hatta 9 milyon 142 bin 539 yolcu bu havalimanından hizmet aldı.



Ocak, şubat ile mart aylarında, İstanbul'daki tüm havalimanları, iç hatta 7 milyon 418 bin 209, dış hatta 11 milyon 869 bin 575 olmak üzere toplam 19 milyon 287 bin 784 yolcuya ev sahipliği yaptı.



Geçen yılın ilk çeyreğinde, İstanbul'daki havalimanlarından 23 milyon 565 bin 383 yolcu seyahat etmişti. İstanbul'daki hava yolcusunun geçen yılın aynı dönemine 4 milyon 277 bin 599 azaldığı hesaplandı.