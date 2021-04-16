İstanbul'daki AVM ve dükkanların kapanma saati belirlendi

İstanbul'da AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının çalışma saatleri koronavirüs nedeniyle yeniden düzenlendi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter'dan duyurduğu açıklamaya göre AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının saat 17:30'da kapanacağını duyurdu.

Avdagiç "Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" açıklamasında bulundu.

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