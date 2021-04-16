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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16.04.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

İstanbul'daki AVM ve dükkanların kapanma saati belirlendi

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İstanbul'daki AVM ve dükkanların kapanma saati belirlendi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemi olarak AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının saat 17:30'da kapanacağını açıkladı.

İstanbul'da AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının çalışma saatleri koronavirüs nedeniyle yeniden düzenlendi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter'dan duyurduğu açıklamaya göre AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının saat 17:30'da kapanacağını duyurdu.

Avdagiç "Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" açıklamasında bulundu.

İstanbuldaki AVM ve dükkanların kapanma saati belirlendi

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