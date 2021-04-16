İstanbul'daki AVM ve dükkanların kapanma saati belirlendi
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemi olarak AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının saat 17:30'da kapanacağını açıkladı.
İstanbul'da AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının çalışma saatleri koronavirüs nedeniyle yeniden düzenlendi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter'dan duyurduğu açıklamaya göre AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının saat 17:30'da kapanacağını duyurdu.
Avdagiç "Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" açıklamasında bulundu.
BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara