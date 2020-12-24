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Ekonomi
Haber Giriş: 24.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstanbul’da ulaşıma yüzde 11 zam yapıldı

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İstanbul’da ulaşıma yüzde 11 zam yapıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla kentte taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.

Toplantıda, minibüs, taksi ve dolmuş ücretleri için yüzde 11 zam önerilirken, sektör temsilcileri ise zamları düşük bularak daha yüksek oranda zam teklifinde bulundu. Konuşmaların ardından yüzde 11 zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Alınan karara göre, normal taksiler için açılış ücreti 5 TL’den 5.55 TL’ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL’den 6.38 TL’ye, lüks taksilerde 8.50 TL’den 9.44 TL’ye çıkarıldı. Minibüslerde en kısa mesafe 2.50 TL’den 2.75 TL’ye, en uzun mesafe 3.70 TL’den 4 TL’ye yükseltilirken, öğrenci ücreti de kısa ve uzun mesafede 1.75 TL olarak belirlendi.

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