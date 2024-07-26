İstanbul’da toplu ulaşıma zam geldi

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UKOME’den oybirliğiyle çıkan kararla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı. 28 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak ve 7 ay sonra yeniden düzenlenecek teklifle elektronik tam bilet fiyatı 17.70 liradan 20 liraya yükseltildi. Aylık öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282.5 liraya çıkarıldı. Marmaray tam parkur ücreti 39.16 liradan 46.94 liraya, taksi indi-bindi ücreti 90 liradan liradan 100 TL’ye yükseldi. Zamlı tarife 28 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Oylama öncesinde söz alan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun toplu ulaşıma yüzde 30 zam teklifi kabul edilmedi.

Deniz taksi ücretleri de artırıldı. Mevcut açılış ücreti 210 liradan 420 liraya çıkarıldı. 1-4 mil arası, mil başına 115 lira, 4-8 mil arası mil başına 125 lira, 8-16 mil arası da mil başına 100 lira oldu.

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Öte yandan UKOME, Adalar’da toplu ulaşım hizmeti vermekte olan ve 60 adet elektrikli aracın tescilinin 1 yıl süre ile 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmasına oybirliğiyle karar verdi.