İstanbul’da toplu taşıma zamlandı

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UKOME toplantısından önce alt komisyonda yapılan değerlendirmelerde, taksiciler yüzde 50, hükümet temsilcisi üyeler ise yüzde 32 oranında zam talebinde bulunmuştu. UKOME toplantısına başkanlık eden İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, bir önceki toplantıda elektronik bilet için yüzde 18, diğer ulaşım paydaşlarına yüzde 32 şeklinde önerilen bakanlık önerisinin, hem kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından hem de esnafın sermaye kaybının bir nebze önlenebilmesi açısından yüzde 40’lık bir fiyat ayarlamasında mutabakat sağlandığını belirtti.

Çağlar, yılbaşında 43.6 milyar olan İBB bütçesi içinde 5.5 milyar liralık ulaşım sübvansiyonunun, bugün yaklaşık 10 milyar liraya yükseldiğini ifade edip, alınan kararın hem ulaşımda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem esnafımızın hizmet sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu ve bir mecburiyet içerdiğini söyledi. Öte yandan, İSKİ de önceki gün suya yüzde 49.82 oranında zam yapmış, 1 metreküp su ücreti 5.56 liradan 8.33 liraya yükselmişti.