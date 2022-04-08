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İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu

#Taksimetre#Taksi#Zam

Yüzde 40‘lık toplu ulaşım zammının ardından taksimetrelerini güncelletmek için servise giden taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

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İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zammın ardından taksiciler, Bağcılar'daki servisin önünde taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) önceki gün gerçekleşen toplantıda ulaşımda yüzde 40 zam kararı alınmıştı. İstanbul'da taksicilerin kısa mesafe ücretleri 20 liradan 28 liraya çıkmış, taksimetre açılış ücretleri de zamma tabi tutulmuştu. Böyle açılış ücreti 7 liradan 9 lira 80 kuruşa yükseltilmişti. 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak zam kararının ardından İstanbul'da taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksiciler, Bağcılar'daki servisin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

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"İSTİYORUZ Kİ HİÇ TAKSİMETREYE ZAM YAPILMASIN"

İşlemlerini yaptırdığını söyleyen Yavuz Korkmaz, "Ücretle ilgili yeni ayarlarını yaptırdık. Zammı olumlu buluyorum. Yakıta para yetmiyordu" dedi.
Zamdan aslında memnun olmadığını söyleyen Kenan Can Erzincan isimli taksici, "İstiyoruz ki hiç taksimetreye zam yapılmasın. Mazota indirim yapılsın. Bu yapılan zamlar geri alınsın. Aslında memnun değilim. Vatandaş kısa mesafe 28 lira ödeyecek. Nasıl olacak. Acil durumda binilir" dedi.

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#Taksimetre#Taksi#Zam

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