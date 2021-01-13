İstanbul'da Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 15 milyar liradan fazla destek sağlandı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 100 bin 286 hane/kişiye 1 milyar 100 milyon 286 bin lira sosyal destek, 1 milyon 222 bin 857 çalışana 9 milyar 380 milyon 803 bin 767 lira kısa çalışma ödeneği, 734 bin 451 çalışana 2 milyar 251 milyon 403 bin 757 lira nakdi ücret desteği, 261 bin 218 kişiye 1 milyar 449 milyon 605 bin 196 lira işsizlik ödeneği ve 1 milyon 96 bin 526 çalışana 891 milyon 584 bin 467 lira normalleşme desteği olmak üzere toplam 15 milyar 73 milyon 683 bin 187 lira yardım yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'un etkilerinden vatandaşları korumak için 2020'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında 15 milyar liradan fazla destek sağlandığını kaydederek, emeği geçenlere, İstanbullular adına teşekkür etti.